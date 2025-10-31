ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აფხაზეთში პასპორტისა და გერბის შეურაცხყოფის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს

31 ოქტომბერი, 2025 •
აფხაზეთში პასპორტისა და გერბის შეურაცხყოფის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

როგორც აფხაზური გამოცემები წერენ, 2025 წლის 30 ოქტომბერს ერთ-ერთ Telegram-არხში გამოქვეყნდა ვიდეოჩანაწერი, რომელიც გადაიღო აფხაზეთის ყოფილმა მოქალაქემ და მკვიდრმა, 2008 წელს დაბადებულმა ახრა ხასაიამ. მისი დედის თქმით, ამჟამად ის საფრანგეთში ცხოვრობს.

“ვიდეოში ხასაია განზრახ წვავს აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტს და ახორციელებს ქმედებებს, რომლებიც მიმართულია რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბის შეურაცხყოფისკენ. СГБ -ს თანამშრომლებმა პრევენციული საუბარი ჩაატარეს ახალგაზრდის დედასთან, მაყვალა ბჟალავასთან. მან დაგმო შვილის საქციელი და ღრმა სინანული გამოხატა მომხდარის გამო”, – წერენ აფხაზური გამოცემები ოფიციალურ სტრუქტურებზე დაყრდნობით.

ოფიციალური ცნობითვე, ახრა ხასაიას წინააღმდეგ აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე.

“მას ბრალად ედება ქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულია სსკ-ის 328-ე მუხლის პირველი ნაწილით – ოფიციალური დოკუმენტის განზრახ დაზიანება ან განადგურება, და 334-ე მუხლით – სახელმწიფო გერბის შეურაცხყოფა”.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მკვლევარ გოგა თუშურაშვილს 11-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

„საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მნიშვნელოვანია სომხეთისთვისაც“ – ფაშინიანი

დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა

EU საქართველოს სთხოვს ეკონომიკურად კრიტიკული საქონლის რუსეთში რეექსპორტის აკრძალვას

აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ 31.10.2025
აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ
ლიტერატურული პრემია „ლიტერა 2025“-ის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ 31.10.2025
ლიტერატურული პრემია „ლიტერა 2025“-ის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
თიბისიმ, საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის, Global Finance-ის ჯილდო მიიღო 31.10.2025
თიბისიმ, საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის, Global Finance-ის ჯილდო მიიღო
“არ ვაღიარებთ „ოცნების“ თვითგამოცხადებულ მთავრობას” — ევრონესტის რეზოლუცია 31.10.2025
“არ ვაღიარებთ „ოცნების“ თვითგამოცხადებულ მთავრობას” — ევრონესტის რეზოლუცია
საკანი N8 – დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილის დღიური  31.10.2025
საკანი N8 – დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილის დღიური 
გაოგნებულია, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო – კობა გაბუნიას ადვოკატი 31.10.2025
გაოგნებულია, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო – კობა გაბუნიას ადვოკატი
კონკრეტულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს საკუთარი სარგებლის მიღება, რაც ღალატია – კობახიძე 31.10.2025
კონკრეტულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს საკუთარი სარგებლის მიღება, რაც ღალატია – კობახიძე
ჭიათურელი პატიმრის სოლიდარობა სხვა უკანონო პატიმრებისადმი 31.10.2025
ჭიათურელი პატიმრის სოლიდარობა სხვა უკანონო პატიმრებისადმი