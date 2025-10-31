ახალი ამბები

30 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე, სავარაუდოდ, კიდევ 4 ადამიანი დააკავეს

31 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გრძელდება მოქალაქეების დაკავების სერია “ქართული ოცნების” მიერ მიღებული რეპრესიული კანონის შემდეგ, რომელიც შეკრებისა და მანიფესტაციის წესის დარღვევისთვის პატიმრობას ითვალისწინებს. გუშინ, 30 ოქტომბრის ღამეს რუსთაველზე კიდევ 4 ადამიანი დააკავეს.

ერთ-ერთი მათგანი იოსებ ხეოშვილია – 52 წლის კაცი შშმ პირის სტატუსით, რომელიც 1 კვირის წინაც დააკავეს. საპატრულო პოლიციის მანქანაში ჩაჯდომამდე მან მოასწრო ჟურნალისტისთვის ეთქვა, რომ აკავებდნენ. თუმცა არ იცოდა მიზეზი – თქვა, რომ არ განუმარტავთ. პოლიციელებმა ჟურნალისტს უთხრეს, რომ ხეოშვილი იდენტიფიცირების მიზნით გადაჰყავდათ განყოფილებაში.

სინამდვილეში, კანონი მსგავს საპოლიციო მოქმედებას არ ცნობს. ბოლო პერიოდში, დამკვიდრდა მოქალაქეების პოლიციის განყოფილებაში გადაყვანის პრაქტიკა ფორმალური დაკავების გარეშე – პოლიციელები ამბობენ, რომ მათ არ აკავებენ, თუმცა არც არჩევანის საშუალებას აძლევენ და ფაქტობრივად ძალით მიჰყავთ.

იოსებ ხეოშვილი 22 ოქტომბერსაც დააკავეს. მაშინ პირდაპირ პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციიდან წაიყვანეს. დაკავების დროს მას ფეხსაცმელი გასძვრა. ამბობს, რომ პოლიციელებმა არ მისცეს ფეხსაცმლის აღების შესაძლებლობა, არ დაუჯერეს, რომ შშმ პირი იყო, არ გაითვალისწინეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ხაშურის იზოლატორში გადაიყვანეს, სადაც მთელი ღამე ფეხშიშველმა გაატარა. მე-2 დღეს, 23 ოქტომბერს გაიმართა მისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის სხდომა, რომელზეც  მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ გადაწყვეტილება არ გამოაცხადა და პროცესი გადადო.

კიდევ ერთი დაკავებულია ზაზა ბროლაძე. ის ათამდე პოლიციელმა თავისუფლების მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე გააჩერა, რამდენიმეწუთიანი გასაუბრებისა და ზედაპირული დათვალიერების შემდეგ კი განყოფილებაში გადაიყვანეს.

ზაზა ბროლაძე საკონსულტაციო სააგენტო PMCG-ის სამეურვეო საბჭოს წევრია. 2013 წელს იყო თავდაცვის იმდროინდელი მინისტრის, ირაკლი ალასანიას მოადგილე.

აქტივისტ ნათია გაბრავასა და პარტია “ახალის” წევრის, იურისტ მარიკა არევაძის ინფორმაციით, 30 ოქტომბერს დაკავებულებს შორის არიან თორნიკე ტიკარაძე და კახა ჯაფარიძეც.

არევაძის ცნობით, ოთხივე მათგანი დიღმის იზოლატორშია გადაყვანილი. სავარაუდოა, რომ მათი სასამართლო სხდომები დღესვე გაიმართება.

გასული კვირის განმავლობაში აქციაზე 70-მდე ადამიანი დააკავეს. დემონსტრანტების დაკავებას, ფაქტობრივად, ყოველდღიური სახე აქვს.

რა უნდა ვიცოდეთ, როცა პოლიცია ზედაპირული დათვალიერების ან იდენტიფიკაციისთვის გვაჩერებს 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ
ლიტერატურული პრემია „ლიტერა 2025“-ის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
თიბისიმ, საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის, Global Finance-ის ჯილდო მიიღო
“არ ვაღიარებთ „ოცნების“ თვითგამოცხადებულ მთავრობას” — ევრონესტის რეზოლუცია
საკანი N8 – დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილის დღიური 
გაოგნებულია, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო – კობა გაბუნიას ადვოკატი
კონკრეტულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს საკუთარი სარგებლის მიღება, რაც ღალატია – კობახიძე
ჭიათურელი პატიმრის სოლიდარობა სხვა უკანონო პატიმრებისადმი