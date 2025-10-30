ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

„საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მნიშვნელოვანია სომხეთისთვისაც“ – ფაშინიანი

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს მიერ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა სომხეთის გადაწყვეტილებაზე, მიეღო კანონი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ.

„მე ვერ ვისაუბრებ აზერბაიჯანის სახელით, ეს არ იქნებოდა კორექტული, მაგრამ თქვენ იცით, რომ ჩვენ მივიღეთ კანონი სომხეთის ევროკავშირში წევრობის შესახებ. ეს ნათელი მაგალითია ჩვენი მისწრაფებებისა და ამბიციების“, – თქვა ფაშინიანმა პარიზის მე-8 მშვიდობის ფორუმის დისკუსიაზე, სახელწოდებით „ლიდერობის გზაჯვარედინი“,  კითხვის საპასუხოდ, “შეიძლებოდა თუ არა აზერბაიჯანთან შეთანხმება გამხდარიყო სომხეთისა და აზერბაიჯანის ევროპული ინტეგრაციისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი”.

ფაშინიანის თქმით, ეს საკითხი ნაწილობრივ უკავშირდება რეგიონის სხვა ქვეყნის, საქართველოს ევროპულ პერსპექტივებს:

„სომხეთში ამ კანონის მიღება შესაძლებელი გახდა სწორედ იმიტომ, რომ ერთი წლის წინ საქართველომ მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. არ ვიცი, ეს გეოგრაფიული საკითხიცაა, მაგრამ ვფიქრობ, საქართველოს ევროპული პერსპექტივა ძალიან მნიშვნელოვანია სომხეთისთვის“ ,- განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პროფკავშირების გენერალური მდივნად ირაკლი პეტრიაშვილი, პრეზიდენტი კი რაისა ლიპარტელიანი აირჩიეს

რუსეთში საქართველოს ინტერესთა სექციას დროებით სოფო მოსიძე ხელმძღვანელობს — „ტვ პირველი“

მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილ დირექტორს 300 000 ლარის გირაო შეეფარდა

აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს”

მკვლევარ გოგა თუშურაშვილს 11-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 30.10.2025
„საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მნიშვნელოვანია სომხეთისთვისაც“ – ფაშინიანი 30.10.2025
დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა 30.10.2025
EU საქართველოს სთხოვს ეკონომიკურად კრიტიკული საქონლის რუსეთში რეექსპორტის აკრძალვას 30.10.2025
„ამბასადორი აილენდ ბათუმმა“ კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის ნებართვა მიიღო  30.10.2025
ფაშინიანმა ისაუბრა, რატომ არ შეცვლის სომხეთი კონსტიტუციას ბაქოს მოთხოვნით 30.10.2025
სელფი მობაილი eCommerce Day Georgia 2025-ის პარტნიორია 30.10.2025
რაზე შეთანხმდნენ აშშ და ჩინეთი 30.10.2025
