რაზე შეთანხმდნენ აშშ და ჩინეთი

30 ოქტომბერი, 2025 •
რაზე შეთანხმდნენ აშშ და ჩინეთი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი 6 წლის შემდეგ ერთმანეთს პირველად შეხვდნენ.

30 ოქტომბერს სამხრეთ კორეაში გამართული საერთაშორისო სამიტის ფარგლებში ორი ლიდერი, ტრამპის თანახმად, “თითქმის ყველაფერზე“ შეთანხმდა და სავაჭრო შეთანხმებას მიაღწია. ამასთან დაკავშირებით CNN იუწყება.

სი ძინპინმა აღნიშნა, რომ „მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სავაჭრო საკითხების“ გადაჭრაზე მიღწეულია „კონსენსუსი“. ჩინეთის ლიდერი მოუწოდებს ორივე მხარეს „რაც შეიძლება მალე დახვეწონ და დაასრულონ შემდგომი სამუშაოები და მიაღწიონ ხელშესახებ შედეგებს“, – წერია ჩინური მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

რეპორტიორებთან კომენტარებში ტრამპმა განაცხადა, რომ შეთანხმება „მოხსნიდა“ კრიტიკული მასალების ექსპორტზე არსებულ დაბრკოლებებს.

მედიის ცნობით, მოლაპარაკებების დაწყებამდე ტრამპმა სი ძინპინს „დიდი ქვეყნის დიდი ლიდერი“ უწოდა.

„ჩვენ ყოველთვის არ ვეთანხმებით ერთმანეთს და ნორმალურია, რომ მსოფლიოს ორ წამყვან ეკონომიკას დროდადრო ჰქონდეს უთანხმოება… თქვენ და მე, ჩინეთისა და აშშ-ის ურთიერთობების სათავეში მყოფებმა, სწორი კურსი უნდა დავიცვათ“, – თქვა სი ძინპინმა და დასძინა, რომ ორ ქვეყანას შეუძლია „ერთად აყვავდეს“.

ორი ლიდერის 1.5-საათიანი შეხვედრის შემდეგ ისინი რამდენიმე საკითხზე შეთანხმდნენ:

კონსენსუსის თანახმად, აშშ 10%-ით შეამცირებდა ჩინურ იმპორტზე არსებულ ტარიფებს – სანაცვლოდ, დონალდ ტრამპის თქმით, სი ძინპინი დაჰპირდა, რომ კიდევ უფრო გაამკაცრებდა ჩინეთის ბრძოლას აშშ-ში სასიკვდილო პრეპარატის, ფენტანილის შედინების წინააღმდეგ.

ტრამპმა განაცხადა, რომ ეს ჩინურ საქონელზე ტარიფის საერთო განაკვეთს 47%-მდე დაწევს. ჩინეთმა განაცხადა, რომ „შესაბამის კორექტირებას“ მოახდენდა აშშ-დან იმპორტზე დაწესებულ თავის ტარიფებში.

ტრამპის თქმით, ჩინეთი ასევე გაზრდიდა ამერიკული სოიოს „უზარმაზარი რაოდენობით“ შესყიდვას, ხოლო პეკინმა აღნიშნა, რომ ორივე მხარემ „მიაღწია კონსენსუსს“ სასოფლო-სამეურნეო ვაჭრობის გაფართოებაზე.

პეკინმა ასევე განაცხადა, რომ ორივე მხარე შეაჩერებდა გადაზიდვების სექტორებზე დაწესებულ პორტის გადასახადებს.

ტრამპის თქმით, ჩინეთის ერთ-ერთი მთავარი შეშფოთება – აშშ-ის ექსპორტის კონტროლიც განიხილეს, რომელიც ბლოკავს მის წვდომას მაღალი დონის ტექნოლოგიებზე, მათ შორის ნახევარგამტარებზე, თუმცა, როგორც ჩანს, ამასთან დაკავშირებით ახალი შეთანხმება არ შემდგარა.

მედიის ინფორმაციით, ორივე მხარე ლიდერების შეხვედრას ურთიერთობების სტაბილიზაციის გასაღებად მიიჩნევს, რადგან ისინი კვლავ ცდილობენ თავიანთი ეკონომიკური კავშირების სტრუქტურირებას.

ავტორი: ნინა სიგუა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილ დირექტორს 300 000 ლარის გირაო შეეფარდა

აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს”

იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს

დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით

დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა 30.10.2025
EU საქართველოს სთხოვს ეკონომიკურად კრიტიკული საქონლის რუსეთში რეექსპორტის აკრძალვას 30.10.2025
„ამბასადორი აილენდ ბათუმმა“ კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის ნებართვა მიიღო  30.10.2025
ფაშინიანმა ისაუბრა, რატომ არ შეცვლის სომხეთი კონსტიტუციას ბაქოს მოთხოვნით 30.10.2025
სელფი მობაილი eCommerce Day Georgia 2025-ის პარტნიორია 30.10.2025
მე-10 სკოლასთან მომხდარ ინციდენტზე სისხლის სამართლის წესით გამოძიება არ დაწყებულა 30.10.2025
ომბუდსმენი: დროულად უნდა დადგინდეს იმ მძღოლის ვინაობა, ვინც დადიანზე საფრთხე შეუქმნა პროტესტის მონაწილეებს 30.10.2025
