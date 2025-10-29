პროფკავშირების გენერალური მდივნად ირაკლი პეტრიაშვილი, პრეზიდენტი კი რაისა ლიპარტელიანი აირჩიეს

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების გენერალური მდივანი ირაკლი პეტრიაშვილი, პრეზიდენტი კი რაისა ლიპარტელიანი იქნება.
2025 წლის 24 ოქტომბერს, პროფკავშირების 120-წლიანი ისტორიის განმავლობაში პირველად, ხელმძღვანელი პირების არჩევნები განსხვავებული სტრუქტურით ჩაატარა. ახალი წესის მიხედვით, გაერთიანებას თავმჯდომარის ნაცვლად გენერალური მდივანი და პრეზიდენტი უხელმძღვანელებენ. გენერალური მდივნის მოადგილეების პოზიციები თამარ სურმავამ და ლავრენტი ალანიამ დაიკავეს.
გაერთიანების ცნობით, 24 ოქტომბერს გამართულ მე-16 ყრილობაში მონაწილეობა მიიღო 175-მა დელეგატმა და 50-ზე მეტმა მოწვეულმა ადგილობრივმა და საერთაშორისო სტუმარმა, მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნების პროფკავშირებიდან.
ყრილობაზე მოისმინეს და დაამტკიცეს 2021-2025 წლების ანგარიში. ასევე, დაამტკიცა 2026-2029 წლების სამოქმედო პროგრამა.