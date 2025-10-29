პროფკავშირების გენერალური მდივნად ირაკლი პეტრიაშვილი, პრეზიდენტი კი რაისა ლიპარტელიანი აირჩიეს

ახალი ამბები

29 ოქტომბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების გენერალური მდივანი ირაკლი პეტრიაშვილი, პრეზიდენტი კი რაისა ლიპარტელიანი იქნება.

2025 წლის 24 ოქტომბერს, პროფკავშირების 120-წლიანი ისტორიის განმავლობაში პირველად, ხელმძღვანელი პირების არჩევნები განსხვავებული სტრუქტურით ჩაატარა. ახალი წესის მიხედვით, გაერთიანებას თავმჯდომარის ნაცვლად გენერალური მდივანი და პრეზიდენტი უხელმძღვანელებენ. გენერალური მდივნის მოადგილეების პოზიციები თამარ სურმავამ და ლავრენტი ალანიამ დაიკავეს.

გაერთიანების ცნობით, 24 ოქტომბერს გამართულ მე-16 ყრილობაში მონაწილეობა მიიღო 175-მა დელეგატმა და 50-ზე მეტმა მოწვეულმა ადგილობრივმა და საერთაშორისო სტუმარმა, მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნების პროფკავშირებიდან.

ყრილობაზე მოისმინეს და დაამტკიცეს 2021-2025 წლების ანგარიში. ასევე, დაამტკიცა 2026-2029 წლების სამოქმედო პროგრამა.

“ყრილობაზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ქვეყნის ევროინტეგრაციის მნიშვნელობაზე დასაქმებულთა ღირსეული შრომის სტანდარტების უზრუნველსაყოფად”, – წერია გაერთიანების განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აზერბაიჯანში დეპუტატის ყოფილი ცოლი იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობაზე საუბრობს 29.10.2025
ვიცი, რომ მამა ანდრიას განკვეთა უნდოდა, მადლობა უწმინდესს, რომ მაინც დაიცვა ჩემი მღვდლობა – არქიმანდრიტ დოროთე 29.10.2025
პროფკავშირების გენერალური მდივნად ირაკლი პეტრიაშვილი, პრეზიდენტი კი რაისა ლიპარტელიანი აირჩიეს 29.10.2025
რუსეთში საქართველოს ინტერესთა სექციას დროებით სოფო მოსიძე ხელმძღვანელობს — „ტვ პირველი“ 29.10.2025
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილ დირექტორს 300 000 ლარის გირაო შეეფარდა 29.10.2025
აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს” 29.10.2025
იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს 29.10.2025
დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით 29.10.2025
