ახალი ამბები

„პარტიების აკრძალვა შეუთავსებელი იქნება ევროსაბჭოს წევრობასთან“ — PACE-ის მომხსენებლები

29 ოქტომბერი, 2025 •
„პარტიების აკრძალვა შეუთავსებელი იქნება ევროსაბჭოს წევრობასთან“ — PACE-ის მომხსენებლები
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს საკითხზე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) მონიტორინგის თანამომხსენებლები, ედიტ ესტრელა (პორტუგალია, სოციალისტების ჯგუფი) და საბინა ჩუდიჩი (ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი) ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამენ საქართველოს მმართველი უმრავლესობის გადაწყვეტილების გამო, მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ოთხი დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიიდან სამის ასაკრძალად.

„როგორც ასამბლეამ საქართველოში დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვის შესახებ თავის ბოლო რეზოლუციაში ხაზგასმით აღნიშნა, დემოკრატიული ოპოზიციის აკრძალვა ფაქტობრივად ერთპარტიულ დიქტატურას დაამყარებს და შეუთავსებელი იქნება ევროპის საბჭოს წევრობასთან“, – განაცხადეს თანამომხსენებლებმა და მმართველ უმრავლესობას მოუწოდეს, გადახედოს თავის საჩივარს და შეაჩეროს ქვეყნის სწრაფი დემოკრატიული უკუსვლა.

„ქართული ოცნება“ საკონსტიტუციო სარჩელით სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს.

ესენია (პარტიების რეესტრში მითითებული მათი იურიდიული დასახელებებით):

  • „ერთიანობა − ნაციონალური მოძრაობა“
  • „კოალიცია ცვლილებისთვის — გვარამია, მელია, გირჩი, დროა“
  • „ძლიერი საქართველო − ლელო, ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის“

„ოცნება“ აანონსებს სხვა, პატარა პარტიების აკრძალვასაც, თუ ისინი „რეალურ გავლენას“ შეიძენენ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ვგმობ ძირითადი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებას – ზურაბიშვილი

სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის

გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა

გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე

მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილ დირექტორს 300 000 ლარის გირაო შეეფარდა 29.10.2025
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილ დირექტორს 300 000 ლარის გირაო შეეფარდა
აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს” 29.10.2025
აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს”
იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს 29.10.2025
იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს
დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით 29.10.2025
დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით
ილია II-მ არქიმანდრიტი დოროთე ქვემო ბეთლემის ტაძრის წინამძღვრობიდან გაათავისუფლა 29.10.2025
ილია II-მ არქიმანდრიტი დოროთე ქვემო ბეთლემის ტაძრის წინამძღვრობიდან გაათავისუფლა
მუნიციპალური განვითარების ფონდის 214 პროექტიდან 161 პრობლემური იყო – სოხაძე 29.10.2025
მუნიციპალური განვითარების ფონდის 214 პროექტიდან 161 პრობლემური იყო – სოხაძე
აბსოლუტური აბსურდია პარტიის აკრძალვა იმის გამო, რომ არჩევნების შედეგები არ აღიარა – იურისტი 29.10.2025
აბსოლუტური აბსურდია პარტიის აკრძალვა იმის გამო, რომ არჩევნების შედეგები არ აღიარა – იურისტი
„პარტიების აკრძალვა შეუთავსებელი იქნება ევროსაბჭოს წევრობასთან“ — PACE-ის მომხსენებლები 29.10.2025
„პარტიების აკრძალვა შეუთავსებელი იქნება ევროსაბჭოს წევრობასთან“ — PACE-ის მომხსენებლები