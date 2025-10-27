ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

2026 წელი გადამწყვეტი იქნება მშვიდობისთვის։ ფაშინიანი

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ელოდება, რომ სომხეთის მოსახლეობა 2026 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მხარს მშვიდობას დაუჭერს.

„არმენპრესის“ ინფორმაციით, ფაშინიანმა ამის შესახებ განაცხადა ეროვნული ასამბლეის მუდმივმოქმედი კომისიების ერთობლივ სხდომაზე, სადაც განიხილებოდა „სომხეთის რესპუბლიკის 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონპროექტი.

„2026 წელი გადამწყვეტი იქნება მშვიდობისთვის, რადგან ივნისში ჩატარდება რიგითი საპარლამენტო არჩევნები. ამ არჩევნებს ერთი მთავარი კითხვა ექნება, რომელზეც პასუხი უნდა გაიცეს: სომხეთის რესპუბლიკის მოსახლეობამ თავისი არჩევანით უნდა დაიცვას მშვიდობა. ეს არის მოახლოებული არჩევნების მთავარი პოლიტიკური შინაარსი და მიზანი. საპირისპირო შემთხვევაში სომხეთი დაბრუნდება კონფლიქტისკენ. მშვიდობის დაცვით სომხეთის მოსახლეობა დაიცავს თავისი დამოუკიდებლობის ამ ახალ დონეს, თავის სუვერენიტეტსა და სახელმწიფოს“, – განაცხადა ფაშინიანმა.

სომხეთმა და აზერბაიჯანმა 2025 წლის 8 აგვისტოს ვაშინგტონში წინასწარ მოაწერეს ხელი სამშვიდობო შეთანხმებას. ამის შემდეგ, როგორც სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, ისე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადეს, რომ ორ ქვეყანას შორის მშვიდობა დამყარებულია.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება 27.10.2025
სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში 27.10.2025
„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“ 27.10.2025
ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი 27.10.2025
„ოცნება” პოლიტიკურ კონკურენტებს კანონით წინასწარ აუქმებს – არასამთავრობო ორგანიზაციები 27.10.2025
თაღლითობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე 4 ადამიანი დააკავეს 27.10.2025
ბაქოში მყოფი ტყვეების საკითხი კვლავ გადაუჭრელია – ერევანი 27.10.2025
“ჩვენც მზად ვართ ტვირთის ტრანზიტისთვის თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით” 27.10.2025
