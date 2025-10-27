ახალი ამბები

"ლელო" პარტიების აკრძალვაზე ახალ კანონს საკონსტიტუციოში ასაჩივრებს

27 ოქტომბერი, 2025 •
“ლელო” პარტიების აკრძალვაზე ახალ კანონს საკონსტიტუციოში ასაჩივრებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ძლიერი საქართველო-ლელო” საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართავს და მოითხოვს “ქართული ოცნების” მიერ პარტიების აკრძალვის შესახებ მიღებული რეპრესიული კანონმდებლობის არაკონსტიტუციურად ცნობას.

“ძლიერი საქართველო-ლელოს განცხადებით, საკონსტიტუციო სარჩელი კონსტიტუციონალისტთა ჯგუფთან ერთად მომზადდა, რომლებიც პროცესშიც იქნებიან ჩართული.

ამ დროისთვის “ძლიერი საქართველო-ლელოს” ერთ-ერთი ლიდერი, გიორგი სიორიძე, ბათუმში იმყოფება, ბოლო სამართლებრივ დეტალებს გადის ადგილობრივ გუნდთან ერთად და 15:00 საათისთვის პარტიის სარჩელი საკონსტიტუციოში შევა.

“ძლიერი საქართველო-ლელო” საკონსტიტუციო სასამართლოს შემდგომ სარჩელით მიმართავს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსაც, რადგან თვლის, რომ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა და საქართველოს მოქალაქეებისთვის პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლების ჩამორთმევა „ოცნების“ რეჟიმის მხრიდან მორიგი ანტიკონსტიტუციური განაცხადია და აღნიშნული რეპრესიული ცვლილებების მიღება ქვეყანაში მნიშვნელოვან დემოკრატიულ რღვევას იწვევს, რაც დიქტატურას ამყარებს.

“აბსურდული და ანტიკონსტიტუციურია კანონის ის მოთხოვნა, რომელიც აკრძალულ პარტიებთან დაკავშირებული პირებისთვის პოლიტიკურ აქტივობაში მონაწილეობის შეზღუდვას ისახავს მიზნად, რადგან ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის რამდენიმე ნორმას, მათ შორის 23-ე, 25-ე, 31-ე და მე-60 მუხლებს და საერთაშორისო ნორმებს.

გარდა ამისა, პარტიასთან დაკავშირებული პირებისთვის პოლიტიკაში მონაწილეობის აკრძალვა ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლს, ისევე, როგორც გაეროს სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტის 22-ე მუხლს, აგრეთვე ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტის 7.6 პარაგრაფს, რომლის მიხედვითაც ეუთოს წევრ სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება, დაიცვან ინდივიდების უფლება – თავისუფლად შექმნან პოლიტიკური პარტიები და განახორციელონ პარტიული საქმიანობა”, – ნათქვამია პარტიის განცხადებაში.

“ქართული ოცნება” აპირებს თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას, ხოლო კონკრეტული პირებისთვის – პოლიტიკაში საქმიანობის უფლების შეზღუდვას. ისინი ამისათვის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პროკურატურამ გიული ალასანიას უნივერსიტეტზე გამოძიება დაიწყო

რუსუდან თევზაძე სადეპუტატო მანდატს და გახარიას პარტიას ტოვებს

რუსეთი სომხეთში ექსპორტს აზერბაიჯანის გავლით გეგმავს

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება
სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში
„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“
ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი
„ოცნება” პოლიტიკურ კონკურენტებს კანონით წინასწარ აუქმებს – არასამთავრობო ორგანიზაციები
თაღლითობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე 4 ადამიანი დააკავეს
ბაქოში მყოფი ტყვეების საკითხი კვლავ გადაუჭრელია – ერევანი
“ჩვენც მზად ვართ ტვირთის ტრანზიტისთვის თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით”