ახალი ამბები

თამარ ლორთქიფანიძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს

25 ოქტომბერი, 2025 •
თამარ ლორთქიფანიძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს ქალს, თამარ ლორთქიფანიძეს, რომელიც 22 ოქტომბრის აქციაზე პატრულის მანქანაზე ავიდა და ბრალი ძალადობის და პოლიციელის სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმის მუხლებით წაუყენეს.

გადაწყვეტილება მოსამართლე ნანა შამათავამ მიიღო. საქმეზე შემდეგი სხდომა 15 დეკემბერს ჩაინიშნა.

შსს-მ თავდაპირველად ლორთქიფანიძე სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლით დააკავა, რაც ხულიგნობას გულისხმობს.

„გამოძიებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 22 ოქტომბერს, საღამოს საათებში, თბილისში, რუსთაველის გამზირზე, საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბრალდებულმა ტაქსის მძღოლს სახის არეში დაარტყა, რის შედეგადაც დაზარალებულმა დაზიანება მიიღო. ასევე ბრალდებული, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის დროს, თავს დაესხა შსს საპატრულო პოლიციის ავტომანქანას, ავიდა მის სახურავზე და ფეხების დარტყმით განზრახ დააზიანა. ბრალდებულის ქმედებამ 3300 ლარის ოდენობით ზიანი გამოიწვია“, — ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.

თუმცა მოგვიანებით თამარ ლორთქიფანიძეს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ძალადობა, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია) და 353-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით (პოლიციელის სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმა, პოლიციელის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით) წარედგინა, რაც 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა

არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი

პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა

შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო

თამარ ლორთქიფანიძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს 25.10.2025
თამარ ლორთქიფანიძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს
სამთავრობო მედიისთვის ხელშეშლის ბრალდებით დაკავებულ 7 პირს გირაო შეეფარდა 24.10.2025
სამთავრობო მედიისთვის ხელშეშლის ბრალდებით დაკავებულ 7 პირს გირაო შეეფარდა
ნადიმ ხმალაძე ამბობს, რომ სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ 24.10.2025
ნადიმ ხმალაძე ამბობს, რომ სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ
22 წლის სტუდენტის, ლადო ჯახუას საქმის განხილვა გადაიდო – რა თქვეს მხარეებმა სხდომაზე 24.10.2025
22 წლის სტუდენტის, ლადო ჯახუას საქმის განხილვა გადაიდო – რა თქვეს მხარეებმა სხდომაზე
“ვაღიარებთ ქალთა ტანჯვას კონფლიქტების დროს” – სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი 24.10.2025
“ვაღიარებთ ქალთა ტანჯვას კონფლიქტების დროს” – სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი
პრაქტიკულად ყოველდღე შემოდის კანონები, რომლებიც EU-ს ეწინააღმდეგება – ჰერჩინსკი 24.10.2025
პრაქტიკულად ყოველდღე შემოდის კანონები, რომლებიც EU-ს ეწინააღმდეგება – ჰერჩინსკი
თამარ ლორთქიფანიძეს ბრალი ორი მუხლით წაუყენეს და 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება 24.10.2025
თამარ ლორთქიფანიძეს ბრალი ორი მუხლით წაუყენეს და 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება
სომხეთის ელჩმა მამუკა მდინარაძეს წარმატება და ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა – სომხური მედია 24.10.2025
სომხეთის ელჩმა მამუკა მდინარაძეს წარმატება და ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა – სომხური მედია