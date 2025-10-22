საზოგადოება

რუსთაველზე 20-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს

22 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სულ მცირე 25 ადამიანი დააკავეს რუსთაველზე, უწყვეტი პროტესტის 329-ე დღეს. დაკავებულთა შორის არიან ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი, „ერთობის“ დამფუძნებელი ნიკოლოზ შურღაია, ჟურნალისტი ლიკა ბასილაია-შავგულიძე, აქტივისტები ილია ღლონტი, ისაკო დევიძე და სხვები.

თავდაპირველად რამდენიმე მომიტინგემ გზა გადაკეტა. ერთ-ერთი ქალი, თამარ ქუთათელაძე კი პროტესტის ნიშნად საპატრულო პოლიციის მანქანაზე ავიდა. ის სისხლის სამართლის წესით, ხულიგნობის მუხლით დააკავეს.

პარალელურად, პარლამენტის წინ მიმდინარეობდა დაკავებული ჟურნალისტების სოლიდარობის აქცია.

მალევე რუსთაველზე დიდი ოდენობით პოლიცია გამოჩნდა და მომიტინგეების დაკავებები დაიწყო. მათ შორის დააკავეს ადამიანები, რომლებიც ტროტუარზე იდგნენ და გზის სავალ ნაწილს არ კეტავდნენ.

აქტივისტების ცნობით, დაკავებულები არიან:

  1. ლორენა ბერია
  2. ვაჟა გაფრინდაშვილი
  3. თამუნა გიორგაძე
  4. გიორგი ელიაშვილი
  5. შაკო ბაღდოშვილი
  6. თამარ ლორთქიფანიძე
  7. იოსებ ხეოშვილი
  8. ნიკოლოზ შურღაია
  9. ლუკა გოგია
  10. ნეკა ნათელაშვილი
  11. თეკო ტაბატაძე
  12. დავით ასანიძე
  13. მარია ტალიაშვილი
  14. ბექა მელუა
  15. გუჯა მეკოკიშვილი
  16. თორნიკე კაკალაძე
  17. ამირან შარაშიძე
  18. ლუკა აკობია
  19. ლადო ჯახუა
  20. ისაკო დევიძე
  21. ირაკლი კალანდაძე
  22. ნუკრი კაკულია
  23. გია ჯვარშეიშვილი
  24. ლიკა ბასილაია-შავგულიძე
  25. ილია ღლონტი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი აცხადებს, რომ აქციის 20-მდე მონაწილე დააკავეს ადმინისტრაციული წესით, ერთი კი -სისხლის სამართლის კოდექსით.

„დღეს, დაახლოებით 20:00 საათიდან, რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა აქციის რამდენიმე მონაწილემ უკანონოდ სცადა გზის გადაკეტვა. მიუხედავად იმისა, რომ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებმა მომიტინგეები არაერთხელ გააფრთხილეს, არ ჩაედინათ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, რადგან მათი რაოდენობა არ იძლეოდა გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვის კანონიერ უფლებას, აქციის მონაწილეებმა სამართალდამცველთა მოწოდება არ გაითვალისწინეს. შესაბამისად, ადმინისტრაციული წესით დაკავებულია აქციის 20-მდე მონაწილე, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა გზის უკანონოდ გადაკეტვის მცდელობაში.

რაც შეეხება ახალგაზრდა ქალს, რომელიც არ დაემორჩილა სამართალდამცველთა კანონიერ მოწოდებას, საპატრულო პოლიციის ავტომანქანაზე ავიდა და შეურაცხყოფა მიაყენა სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებს, მათ ღირსებასა და მუნდირს, ასევე საზოგადოებას – ის დაკავებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლით, რაც ხულიგნობას გულისხმობს“, — ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

