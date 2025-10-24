ახალი ამბები

პრაქტიკულად ყოველდღე შემოდის კანონები, რომლებიც EU-ს ეწინააღმდეგება – ჰერჩინსკი

24 ოქტომბერი, 2025 •
პრაქტიკულად ყოველდღე შემოდის კანონები, რომლებიც EU-ს ეწინააღმდეგება – ჰერჩინსკი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირის ელჩის, პაველ ჰერჩინსკის განცხადებით, საქართველოში პრაქტიკულად ყოველდღე იღებენ ისეთ კანონებს, რომლებიც ევროკავშირის პრინციპებს ეწინააღმდეგება.

ამის შესახებ ელჩმა ქუთაისში ჟურნალისტებთან ისაუბრა, სადაც ევროპის დღე აღინიშნება.

ელჩის თქმით, კანონებით, რომლებსაც „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება იღებს, შეუძლებელია საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდეს.

„ჩვენ გავუღეთ კარი საქართველოს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. მაგრამ იმისათვის, რომ ეს მოხდეს, საქართველო თანდათანობით უნდა გახდეს ერთ-ერთი ჩვენგანი. ამისთვის მთავარი წინაპირობაა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში არსებული კანონების, წესებისა და რეგულაციების მიღება.

ამ ისტორიული მომენტიდან, 2023 წლის დეკემბრიდან [საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებიდან], სამწუხაროდ, საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, არ მიეღო ევროკავშირში არსებული კანონები, რომლებსაც ჩვენ Acquis communautaire-ს ვუწოდებთ, არამედ მიეღო კანონები, რომლებიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის წესებს, ევროკავშირის რეგულაციებს, ევროკავშირის პრინციპებს. სამწუხაროდ, უცხოური გავლენისა და ე.წ. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, „ფარას“ კანონს, რომელიც ამერიკული კანონმდებლობის კოპირებაა, არაფერი აქვს საერთო ევროპულ კანონებთან.

სხვათა შორის, რამდენიმე დღის წინ ვენეციის კომისიამ, რომელიც ევროპის საბჭოს ორგანოა- საქართველო ევროპის საბჭოს სრულუფლებიანი წევრია- თავის უახლეს, 20-ზე მეტ გვერდიან დასკვნაში ძალიან ნათლად განაცხადა, რომ ეს კანონები არა მხოლოდ ეწინააღმდეგება ევროპულ კანონმდებლობას, არამედ ისინი რეალურად ეწინააღმდეგება საქართველოს ვალდებულებებს ევროპის საბჭოს წინაშე.

სამწუხარო რეალობაა, რომ წელიწადნახევარზე მეტი ხნის განმავლობაში საქართველოში მრავალი სხვადასხვა კანონი იქნა მიღებული, არა მხოლოდ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, არამედ გრანტების შესახებ შესწორებული კანონი, მაუწყებლობის შესახებ კანონი და მრავალი სხვა კანონი. პრაქტიკულად ყოველდღე იცვლება ან შემოდის ახალი და ახალი კანონები, რომლებიც ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომლებსაც ევროკავშირი ეფუძნება.

ძალიან ვწუხვარ, რომ ამას ვამბობ, მაგრამ როგორც უმაღლესმა წარმომადგენელმა, კაია კალასმა, გასულ ორშაბათს ხმამაღლა და ნათლად განაცხადა, ამ კანონებით საქართველოსთვის შეუძლებელი იქნება, ევროკავშირის წევრი გახდეს. ძალიან ვწუხვარ, რომ ამას ასე ღიად და პირდაპირ ვამბობ“, – განაცხადა პაველ ჰერჩინსკიმ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა

შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო

უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს

22 წლის სტუდენტის, ლადო ჯახუას საქმის განხილვა გადაიდო – რა თქვეს მხარეებმა სხდომაზე 24.10.2025
22 წლის სტუდენტის, ლადო ჯახუას საქმის განხილვა გადაიდო – რა თქვეს მხარეებმა სხდომაზე
“ვაღიარებთ ქალთა ტანჯვას კონფლიქტების დროს” – სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი 24.10.2025
“ვაღიარებთ ქალთა ტანჯვას კონფლიქტების დროს” – სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი
პრაქტიკულად ყოველდღე შემოდის კანონები, რომლებიც EU-ს ეწინააღმდეგება – ჰერჩინსკი 24.10.2025
პრაქტიკულად ყოველდღე შემოდის კანონები, რომლებიც EU-ს ეწინააღმდეგება – ჰერჩინსკი
თამარ ლორთქიფანიძეს ბრალი ორი მუხლით წაუყენეს და 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება 24.10.2025
თამარ ლორთქიფანიძეს ბრალი ორი მუხლით წაუყენეს და 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება
სომხეთის ელჩმა მამუკა მდინარაძეს წარმატება და ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა – სომხური მედია 24.10.2025
სომხეთის ელჩმა მამუკა მდინარაძეს წარმატება და ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა – სომხური მედია
რა ხდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის სასამართლო პროცესზე? 24.10.2025
რა ხდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის სასამართლო პროცესზე?
„პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი გაათავისუფლეს 24.10.2025
„პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი გაათავისუფლეს
ლაშა ჩხარტიშვილს 14-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა 24.10.2025
ლაშა ჩხარტიშვილს 14-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა