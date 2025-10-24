ახალი ამბები

არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი

24 ოქტომბერი, 2025 •
არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ არ ეთანხმებიან „ქართული ოცნების“ წარდგენილ განათლების რეფორმას.

როგორც ილიაუნის განცხადებაშია ნათქვამი, დაუშვებელია, განათლების რეფორმის განსაზღვრა ფართო საზოგადოების კონსენსუსის გარეშე.

ილიაუნის განცხადებაში მოთხოვნილია, რომ შეწყდეს უნივერსიტეტების ავტონომიურობისა და აკადემიური თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობა და გაიხსნას განათლების რეფორმის საკითხებზე ინკლუზიური დიალოგის პროცესი.

„23 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა აკადემიური პერსონალის საერთო კრება, რომელმაც განიხილა განათლების სისტემის რეფორმის ჯგუფის მიერ მომზადებული კონცეფცია.

შეხვედრაზე იმსჯელეს კონცეფციის გეგმის განხორციელების შემთხვევაში მოსალოდნელი საფრთხეებისა და საგანგაშო შედეგების შესახებ. აკადემიურ პერსონალთან შეთანხმებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა შეიმუშავა საჯარო მიმართვის ტექსტი:

„ჩვენ, საუნივერსიტეტო საზოგადოების წარმომადგენლები, პროფესორ-მასწავლებლები, მკვლევრები, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, საგანმანათლებლო სფეროს გულშემატკივრები, არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას, ვინაიდან:

ა) იგი არ შემუშავებულა და არ განხილულა საუნივერსიტეტო საზოგადოებასთან, საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლებთან;
ბ) შემოთავაზებული გეგმა ანტიკონსტიტუციურია, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პრინციპებს;
გ) გეგმის განხორციელება უმაღლესი განათლების სფეროში გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს, მათ შორის მკვეთრად გააუარესებს სწავლებისა და კვლევის ხარისხს, დრამატულად შეამცირებს უმაღლესი განათლების ადგილს და როლს საზოგადოებრივ ქსოვილში, გამოიწვევს საქართველოს იზოლირებას საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრციდან, საფრთხეს შეუქმნის არა მხოლოდ ახალგაზრდა თაობის, არამედ მთელი ქვეყნის მომავალს. სწორედ განათლების სფეროს „კარგად წარმართვაზეა დამოკიდებული არამც თუ სვე-ბედი მარტო მომავლის თაობისა, არამედ სვე-ბედი თვითონ ქვეყნისაც, რადგანაც ქვეყნის მომავალი მომავლის თაობის კუთვნილია და, მაშასადამე, მის ხელთ იქმნება“ (ილია).

დაუშვებელია, განათლების, ამ მართლაც მთავარი ეროვნული ამოცანის, განსაზღვრა ფართო საზოგადოების კონსენსუსის გარეშე. საუნივერსიტეტო საზოგადოება მზადაა, მხარეების ჩართულობით შექმნას პროფესიონალთა ფართო ჯგუფი, რომელიც მოამზადებს და განსახილველად წარმოადგენს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეფორმის ხედვას.

მოვითხოვთ, შეწყდეს უნივერსიტეტების ავტონომიურობისა და აკადემიური თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობა და გაიხსნას განათლების რეფორმის საკითხებზე ინკლუზიური დიალოგის პროცესი, რომელშიც წამყვან როლს აკადემიური საზოგადოების წარმომადგენლები შეასრულებენ!

გვწამს, რომ საერთო ძალისხმევით, აკადემიური სიმტკიცითა და გონიერებით დავიცავთ ჩვენი მთავარი ეროვნული მიზნის ილია ჭავჭავაძისეულ და ივანე ჯავახიშვილისეულ გზას“, – ნათქვამია ილიაუნის განცხადებაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Reuters: ინდოეთი და ჩინეთი რუსული ნავთობის იმპორტის შეჩერებისთვის ემზადებიან

ლონდონში 3 პირი დააკავეს რუსეთის დაზვერვისთვის დახმარების ბრალდებით

პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა

აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი

მაღლაფერიძემ უარი თქვა შეერთებოდა ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერ განცხადებას 24.10.2025
მაღლაფერიძემ უარი თქვა შეერთებოდა ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერ განცხადებას
ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიესაჯა 24.10.2025
ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიესაჯა
ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა 24.10.2025
ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა
არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი 24.10.2025
არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი
პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა 24.10.2025
პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა
შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო 24.10.2025
შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო
უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 24.10.2025
უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს
პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს 24.10.2025
პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს