შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო

დღეს, 24 ოქტომბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუსთაველის პროტესტის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო.
აქტივისტების და ოჯახის წევრების ინფორმაციით, დაკავებულებს შორის არიან:
- ბაჩო ქიმუცაძე
- დავით მშვენიერაძე
- ნინო ლაღიძე
- ზურა ცეცხლაძე
- დანი მაღრაძე
- თენგო კირთაძე
- ნათია ლეთოდიანი
- ანუკა გამსახურდია
- ლაშა ბრეგვაძე
- გიორგი მელითაური
- ზვიად კვარაცხელია
- აჩი გოჩიტაშვილი
- მაიკო ბოკერია
- გიორგი ლიფონავა
- ვასკა ივანოვ-ჩიქოვანი
უწყებაში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ, თუმცა გუშინდელი აქციის მონაწილეებს, სავარაუდოდ, გზის გადაკეტვის საბაბით აკავებენ.