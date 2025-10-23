ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“საქართველოს მთავრობა ახორციელებს გააზრებულ პოლიტიკას” – სოხუმი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„თუ საქართველო ისევ გადაწყვეტს აფხაზეთზე თავდასხმას, ის რისკავს დაკარგოს თავისი სახელმწიფოებრიობა,“ – განაცხადა აფხაზეთის დე ფაქტო უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა რაულ ლოლუამ „Sputnik“-ის რადიო ეთერში.

მისი თქმით, აფხაზეთი და რუსეთი მოკავშირეები არიან, რაც ნიშნავს, რომ კონფლიქტის სამხედრო გადაწყვეტა გამორიცხულია.

ამასთან, ლოლუას თქმით, ამ ეტაპზე “საქართველოს მხრიდან სამხედრო ძალის გამოყენების საფრთხის ნიშნები არ შეიმჩნევა”.

„ჩვენი გააზრებით, საქართველოს მთავრობა ახორციელებს გააზრებულ პოლიტიკას, და მათი განცხადებები შეესაბამება რეალურ მოქმედებებსა და მიდგომებს. კერძოდ, საუბარია მათ განცხადებებზე, რომ ისინი არ აპირებენ აფხაზეთზე თავდასხმას,“ – აღნიშნა მან.

ლოლუამ ასევე გამოთქვა რწმენა, რომ “დროა საქართველომ ძალის არგამოყენების შესახებ შეთანხმება მოაწეროს ხელი”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი

“სახაროვის პრემიის მინიჭება პატივს მიაგებს არა მხოლოდ მზიას ხმას, არამედ თავისუფალ და ღირსეულ ქართველ ერს” – ზურაბიშვილი 

ეს დიდი გამარჯვებაა – ტიხანოვსკაია სახაროვის პრემიის ამაღლობელისა და პოჩობუტისთვის გადაცემაზე

საიამ და MDF-მა საკონსტიტუციოში გაასაჩივრეს ნორმები, რომლებიც ორგანიზაციებს გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე სუბიექტად აცხადებს

ყაველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გიორგი მოდებაძე დანიშნა
ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-19 პაკეტი დაამტკიცა
უკრაინას სურს შვედეთისგან 150 ავიაგამანადგურებელი იყიდოს რუსეთის ფულით
„იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლის ბრალდებით აქტივისტი პროკურატურაში დაიბარეს
“საქართველოს მთავრობა ახორციელებს გააზრებულ პოლიტიკას” – სოხუმი
ამერიკამ სანქციები დაუწესა უმსხვილეს რუსულ ნავთობკომპანიებს, ლუკოილსა და როსნეფტს
აფგან სადიგოვი დაკავებულია – თამთა მიქელაძე
თბილისში მცხოვრებ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, აფგან სადიგოვს ოჯახი ეძებს