22 ოქტომბერი, 2025 •
“აფხაზეთში უპრეცედენტო სამხედრო სწავლება ჩატარდა” – სოხუმი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“აფხაზეთში 13-17 ოქტომბერს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ჩატარდა ფართომასშტაბიანი ოპერატიულ-ტაქტიკური სამხედრო სწავლებები, რომლებიც უწყვეტ რეჟიმში, დღე-ღამე მიმდინარეობდა და მოიცავდა რეზერვისტების ფართო მობილიზაციას”, – ამის შესახებ Sputnik-თან ინტერვიუში აფხაზეთის დე ფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანმა რაულ ლოლუამ განაცხადა,

მისივე თქმით, “ასეთი მასშტაბის სწავლება აფხაზეთში აქამდე არ ჩატარებულა”.

“მანევრებში მონაწილეობდა აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების სამსახურის, სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე რეზერვული ბრიგადები და ტერიტორიული თავდაცვის დანაყოფები. სწავლების მსვლელობას ხელმძღვანელობდა აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი ბადრა გუნბა, რომელმაც პირადად შეამოწმა რეზერვული ნაწილების მობილიზაციის ორგანიზება რეგიონებში”, – თქვა დე ფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანმა.

ლოლუას განცხადებითვე, რეალური სამხედრო საფრთხის შემთხვევაში, აფხაზეთის სახელმწიფოს შეუძლია რეზერვისტები სრულად აღჭურვოს საჭირო იარაღითა და ეკიპირებით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

