პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მკაცრად გმობს ვახო სანაიასა და ქეთა ციცქიშვილის დაკავებას

20 ოქტომბერი, 2025 •
პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მკაცრად გმობს ვახო სანაიასა და ქეთა ციცქიშვილის დაკავებას
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მკაცრად გმობს „ფორმულას“ ჟურნალისტების, ვახო სანაიასა და ქეთა ციცქიშვილის დაკავებას.

„ეს აშკარა მიზანმიმართული თავდასხმაა „ფორმულაზე“, რომელიც საქართველოში დარჩენილ მცირერიცხოვანი კრიტიკული ხმათა შორის ერთ-ერთია. მოვუწოდებთ მათი დაუყოვნებლივი და უპირობო გათავისუფლებისაკენ“, – აცხადებს პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი.

დღეს, 20 ოქტომბერს, პოლიციამ დააკავა „ფორმულას“ კიდევ ერთი წამყვანი, ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი აქციის დროს გზის გადაკეტვის მიზეზით დააკავა. გუშინ ანალოგიური საბაბით 6 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს „ფორმულას“ წამყვანს, ჟურნალისტ ვახო სანაიას.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

გახარიას პარტია პარლამენტში შესვლას აპირებს

კოსი: ქართველ ხალხს სურს ევროპული მომავალი, მაგრამ მთავრობას — არა

ერევანში დემონსტრანტებმა სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს

სომხეთმა, შესაძლოა, ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ნოემბერში შეიტანოს

გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ხსნის, რას ნიშნავს ბერლინის ნაბიჯი ფიშერის დროებით გაწვევაზე 20.10.2025
პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მკაცრად გმობს ვახო სანაიასა და ქეთა ციცქიშვილის დაკავებას 20.10.2025
საქართველო არ იყო EU-ს მინისტერიალზე, სადაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ 20.10.2025
EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს 20.10.2025
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი სტრასბურგში რუსული კანონის საქმეში მესამე მხარედ ჩართვას ითხოვს 20.10.2025
დაიწყეთ მზადება თბილისის წიგნის დღეებისთვის – ღონისძიების გენერალური სპონსორია საქართველოს ბანკი 20.10.2025
თიბისის მხარდაჭერით, ბაკურციხეში “ასკანელის” ქარხანა გაიხსნა 20.10.2025
ქარტია შსს-ს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი 20.10.2025
