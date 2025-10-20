ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

რუსეთის ომში უკრაინის ტერიტორიაზე, რომელსაც მოსკოვი “სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას” უწოდებს კიდევ ერთი აფხაზი ემსხვერპლა.

ბესლან ტარბა, აფხაზური მედიის ცნობით, რუსეთის მხარეს იბრძოდა.

უკრაინაში მიმდინარე ომში დაახლოებით სამი კვირის წინ აფხაზეთიდან მოხალისე მებრძოლიც დაიღუპა.

აფხაზეთის მკვიდრები რუსეთის “სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში” მონაწილეობენ როგორც რუსეთის არმიის სამხედრო მოსამსახურეებად, ასევე მოხალისეებად.

რამდენიმე თვის წინ აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტმა ბადრა გუნბამ განაცხადა, რომ “სვოს” ზონაში აფხაზეთიდან 70-ზე მეტი მოხალისე დაიღუპა.

საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე მეტი პოლიტპატიმარი ჰყავს, ვიდრე რუსეთს — ვალტონენი
"იმედი გვაქვს, რომ ეს არის გადატვირთვის სიგნალი" – პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის გაწვევაზე
გახარიას პარტია პარლამენტში შესვლას აპირებს
კოსი: ქართველ ხალხს სურს ევროპული მომავალი, მაგრამ მთავრობას — არა
ერევანში დემონსტრანტებმა სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს
სომხეთმა, შესაძლოა ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ნოემბერში შეიტანოს
უკრაინაში კიდევ ერთი აფხაზი მებრძოლი დაიღუპა
LiveCaller-ის ცოდნის ბაზა: ტექნოლოგია, რომელიც ამცირებს ბიზნეს ხარჯებს და ზრდის ეფექტიანობას
