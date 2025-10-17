აშშ-ში ხმის მიცემის ტექნოლოგიების კომპანია Smartmatic-ს ბრალი წაუყენეს

ახალი ამბები

17 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ში ხმის მიცემის ტექნოლოგიების კომპანია Smartmatic-ს ფულის გათეთრებასა და სხვა დანაშაულებისთვის ბრალი წაუყენეს.

პროკურორები აცხადებენ, რომ  Smartmatic-ს წარმომადგენლებმა 2015-2018 წლებში ფილიპინების საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანს , რომელიც ასევე ბრალდებულია, 1 მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამი გადასცეს, რათა ფილიპინებში არჩევნები 2016 წელს Smartmatic-ს ტექნოლოგიით ჩაეტარებინათ.

როგორც Reuters წერს, ფილიპინებში ბიზნესის უზრუნველყოფის მიზნით, სავარაუდო, უცხოური მოსყიდვის შეთქმულების ფარგლებში, კომპანიის სამი ყოფილი აღმასრულებელი მონაწილეობდა. მათ წინააღმდეგ საქმე 2024 წელს აღიძრა.

მედიის ინფორმაციით, Smartmatic-მა ბრალდებებს „ფაქტებისა და კანონის მიხედვით არასწორი“ უწოდა. კომპანიამ განაცხადა, რომ გაასაჩივრებს ბრალდებებს და დარწმუნებულია, რომ გაიმარჯვებს.

„ჩვენ გვჯერა, რომ ფლორიდის სამხრეთ ოლქის აშშ-ის პროკურატურა შეცდომაში შეიყვანეს და პოლიტიკური გავლენის ქვეშ იმყოფებიან, ჩვენი მთავრობასთან ფართო თანამშრომლობის მიუხედავად“, – თქვა Smartmatic-მა.

საქართველოში საარჩევნო ადმინისტრაციას ელექტრონული აპარატებითა და შესაბამისი პროგრამებით კომპანია Smartmatic უზრუნველყოფს. სწორედ Smartmatic-ის ტექნოლოგიით ჩატარდა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები და 2025 წლის არჩევნები საქართველოში.

ეს არის ამერიკული კიბერუსაფრთხოების კომპანია, რომელიც 2000 წელს ფლორიდაში დაფუძნდა. კომპანიის ვებ-გვერდის მიხედვით, შექმნიდან დღემდე 5 კონტინენტზე, ათობით ქვეყანაში, 5 მილიარდზე მეტი საარჩევნო ხმა დაამუშავეს.

ავტორი: ნინა სიგუა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

