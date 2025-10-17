ახალი ამბები

პოლიციამ გამთენიისას რამდენიმე  აქტივისტი დააკავა 

17 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პოლიციამ გამთენიისას რამდენიმე სამოქალაქო აქტივისტი დააკავა. ინფორმაციას დაკავებულების შესახებ ოჯახის წევრები და ახლობლები ავრცელებენ. 

დაკავებულთა შორის სავარაუდოდ არიან: 

  • მარიამ მეყანწიშვილი
  • სიმონ მახარაძე
  • დათო ღურწკაია
  • დავით გიუნაშვილი
  • გიორგი ტალახაძე

უცნობია დაკავებების მიზეზები. 

დაკავებულთაგან ერთ-ერთი პროევროპული აქციების მონაწილეა, რომელიც 15 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე მისულ ეუთოს თავმჯდომარეს ესაუბრა. 

სიმონ მახარაძის დაკავების შესახებ ცნობას აცრცელებს მისი ბიძაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ მასთან დააკავეს სახლში დილის 6.30 საათზე. 

“ნეტგაზეთი” ცდილობს დეტალების დაზუსტებას. 

მთავარ ფოტოზე: მარიამ მეყანწიშვილი

