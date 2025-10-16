ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია

16 ოქტომბერი, 2025 •
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ნუჟნაია გაზეტას” აფხაზური ტელეგრამ გვერდი აქვეყნებს ენგურის გამშვებ პუნქტზე გადაღებულ ფოტოებს, სადაც ახალი სატვირთო ტერმინალი ჩანს.

აქვე გამოცემა თან ურთავს მომხმარებლების კომენტარებსაც:

“როცა ენგურის საკონტროლო-გამშვებ პუნქტზე სატვირთო ტერმინალს აშენებთ და ამავდროულად ამტკიცებთ, რომ ისინი ჩვენი მტრები არიან… ეს საერთოდ რა პოლიტიკაა? ხალხს ატყუებთ თუ საკუთარ თავს? რა ხდება? თბილისმა ჩვენი დამოუკიდებლობა აღიარა, ჩვენ კი ამის შესახებ არც ვიცით! აუუ, გუნბა!”

“ჯგუფში „აფხაზეთის პატრიოტები“ წერია, რომ ენგურის საკონტროლო-გამშვებ პუნქტზე სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა წარმატებით დასრულდა. „ახალი ტერმინალი გაზრდის გამშვები პუნქტის გამტარიანობას…“

თავდაპირველად იქ სამი Duty Free ააშენეს, ახლა კი, საბაჟოს სატვირთო ტერმინალი.

როგორ შეიძლება ასე… გუნბამ გუშინ თქვა, რომ ქართველები ჩვენს სიკვდილს და შურისძიებას ითხოვენ…
საინტერესოა, ვის ცდილობენ მოატყუონ?

აღნიშნული ტერმინალის მიზნების შესახებ რამდენიმე თვის წინ ნეტგაზეთთან შერიგების ყოფილი მინისტრი, პაატა ზაქარეიშვილიც საუბრობდა.

ზაქარეიშვილის აზრით, გალის რაიონში, ენგურის ხიდთან აშენებული დიდი ტერმინალი სქემის ნაწილია. ის ფიქრობს, რომ ტვირთები თურქეთიდან შემოდის საქართველოს გავლით და შემდეგ აფხაზეთის ტერიტორიიდან გააქვს რუსეთს:

„ეს ტერმინალი აეროპორტზეა მიბმული. ტვირთები შემოდის, ფუთავენ, ნაწილი სახმელეთო გზით გადააქვთ რუსეთში, ხოლო შორეული რეგიონებისთვის – თვითმფრინავებით. რატომ არ აშენდა ასეთი ტერმინალი, მაგალითად, გაგრაში? იმიტომ, რომ ტვირთების ნაკადი სწორედ გალის მხრიდან შედის. მით უმეტეს, აფხაზეთს ასეთი მოცულობის ტერმინალი საერთოდ არ სჭირდება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვერავინ გააკონტროლებს, აფხაზეთში რა ხდება და ვერც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ვერც ქართულ მხარეს გამოიჭერს ამაში, რომ ხელს უწყობს სანქციების ავლას რუსეთისთვის, ვერც რუსეთს და, მით უმეტეს, ვერც არაღიარებულ აფხაზეთს. სწორედ ამ კონტექსტში მოხდა ამ აეროპორტის აღდგენა, ჩემი აზრით”.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა

თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა

სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს

სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს

ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა 16.10.2025
ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო 16.10.2025
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს 16.10.2025
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს 16.10.2025
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს? 16.10.2025
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია 16.10.2025
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს 16.10.2025
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი 16.10.2025
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი