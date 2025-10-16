ახალი ამბებირეკლამა

15 წლიანი წარმატების ისტორიის შემდეგ PSP დაზღვევამ ახალი ბრენდი – „ვაიზერი“ (Wizer) წარადგინა.

16 ოქტომბერი, 2025 •
15 წლიანი წარმატების ისტორიის შემდეგ PSP დაზღვევამ ახალი ბრენდი – „ვაიზერი“ (Wizer) წარადგინა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2010 წლიდან მოყოლებული კომპანიამ ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე დაიმკვიდრა საიმედო, სტაბილური და თანამედროვე სადაზღვევო პარტნიორის რეპუტაცია. 130,000-ზე მეტი დაზღვეულის ნდობა და ასეულობით ორგანიზაციის მხარდაჭერა PSP დაზღვევის გუნდის შრომის, პროფესიონალიზმისა და მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომის შედეგია.

წლების განმავლობაში დაგროვილმა გამოცდილებამ, კომპანიას მისცა ახალი განვითარების შესაძლებლობები და გააჩინა ახალი ხედვა, ახალი სახელი და ახალი ენერგია ვაიზერი“. ბრენდი ასახავს სიბრძნეს, გამბედაობას და გადაწყვეტილებების თავისუფლებას  სწორედ იმ ღირებულებებს, რომლებზეც კომპანია აშენებს მომავალს.

15 ოქტომბერს „ასკანელში“ გამართულ პრეზენტაციას ესწრებოდნენ პარტნიორი კომპანიების დამფუძნებლები და წარმომადგენლები, საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურისა და სადაზღვევო ასოციაციის წევრები, სფეროს ექსპერტები და ბიზნესის ლიდერები.

ღონისძიების პრეს-ბანერი ცნობილმა ქართველმა მხატვარმა ნიკო ცეცხლაძემ შექმნა. რებრენდინგის იდეა მხატვრულად „მოძრაობის თეატრის“ მსახიობების პერფორმანსმა გააცოცხლა.

PSP დაზღვევის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, სოფიო ლებანიძემ, ხაზი გაუსვა კომპანიის წვლილს ქართული სადაზღვევო სექტორის განვითარებაში და მადლობა გადაუხადა სტუმრებს მრავალწლიანი მხარდაჭერისთვის.

„PSP დაზღვევის 15 წლიანი გამოცდილება გვაძლევს ძალას, რომ მომავალს ახალი ხედვით შევხედოთ. ჩვენი ახალი ბრენდი „ვაიზერი“  არის სიმბოლო ამ ხედვისა, რომელიც აერთიანებს ცოდნას, გამბედაობას და თავისუფლებას.“

„ვაიზერი“ არის ბრძენი თანამგზავრი  ყველასთვის, ვინც არ უშინდება ცვლილებებს, ეძებს სიმართლეს და თამამად იღებს გადაწყვეტილებებს.

„ჩვენ ვაზღვევთ ყველაფერს, მაგრამ შენ ყველაფერს ნუ დააზღვევ,“   ამ სლოგანით სადაზღვევო კომპანია ვაიზერმა დღეიდან ახალი სარეკლამო კამპანია დაიწყო, რითაც დაზღვეულებს მეტი გამბედაობისკენ მოუწოდებს.

უახლოეს მომავალში „ვაიზერი“ საზოგადოებას ბევრ ორიგინალურ და თანამედროვე სადაზღვევო პროდუქტს შესთავაზებს, რომლებიც ახალ სტანდარტებს დაამკვიდრებს ბაზარზე.

ბრენდის მთავარი ამბიციაა, შეცვალოს სადაზღვევო ბაზრის წესები, შექმნას პროდუქტები, რომლებიც ადამიანების ცხოვრებას რეალურად ამარტივებს და მათ გადაწყვეტილებებს უფრო თავისუფალს ხდის.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა

თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა

სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს

სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს

ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა 16.10.2025
ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო 16.10.2025
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს 16.10.2025
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს 16.10.2025
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს? 16.10.2025
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია 16.10.2025
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს 16.10.2025
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი 16.10.2025
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი