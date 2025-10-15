ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს

15 ოქტომბერი, 2025 •
სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დაადასტურა ინფორმაცია არაგაწოტნის ეპარქიის სომხური სამოციქულო ეკლესიის სასულიერო პირების დაკავების შესახებ.

ოფიციალური ცნობით, დაკავება მოხდა კრიმინალური საქმის ფარგლებში, რომელიც ეხება ადამიანების იძულებას, მონაწილეობა მიეღოთ შეკრებებში.

„მიმდინარეობს ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, რომელიც აღძრულია სამსახურებრივი უფლებამოსილების ან გავლენის გამოყენების ფაქტზე, შეკრების ან მასში მონაწილეობის შეზღუდვის მიზნით, ასევე მატერიალური დაინტერესების გამოწვევის ან უარის თქმის წახალისების მიზნით”.

ადვოკატმა არა ზოღრაბიანმა, რომელიც სომხეთში დაკავებული სასულიერო პირების ნაწილს იცავს, იქამდე განაცხადა, რომ დაკავებულია არაგაწოტნის ეპარქიის ხუთი მღვდელი და თავად ეპარქიის ხელმძღვანელი, ეპისკოპოსი მკრტიჩ პროშიანი. ადვოკატის ინფორმაციით, მათი ბინები გაჩხრიკეს.

გამოძიება არაგაწოტნის ეპარქიის სასულიერო პირების მიმართ დაიწყო მას შემდეგ, რაც 2024 წლის სექტემბერში ოვანავანკის (მონასტერი არაგაწოტნის ოლქის ოგანავანის სოფელში) ყოფილმა მოძღვარმა, მამა არამ ასატრიანმა, სომხეთის საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ 2021 წელს ოპოზიციურ მიტინგებში მონაწილეობდა იძულებით, თავისი წინამძღვრის, ეპისკოპოს პროშიანის მითითებით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ტრიუმფის 80 წელი” – საქართველოს ბანკისა და SOLO-ს მხარდაჭერით სუხიშვილების გამოფენა იმართება

ეუთოს თავმჯდომარე პარლამენტთან მივიდა და პროტესტის მონაწილეებს შეხვდა

“მზიას სიტყვები არ უნდა დარჩეს მხოლოდ სლოგანად” – ნათია კუპრაშვილი

საერთაშორისო სოლიდარობამ მძიმე პერიოდში გამაძლიერა, ახლა მზიას სჭირდება იგივე – მარია რესა

რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა 15.10.2025
რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა
თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა 15.10.2025
თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა
სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს 15.10.2025
სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს
სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს 15.10.2025
სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს
ეუთოს თავმჯდომარის თქმით, კობახიძესთან შეხვედრა მან გააუქმა და არა პირიქით 15.10.2025
ეუთოს თავმჯდომარის თქმით, კობახიძესთან შეხვედრა მან გააუქმა და არა პირიქით
“არ შევასრულებთ” – რუსეთის უარი საქართველოსთვის 250 მილიონზე მეტი ევროს კომპენსაციის გადახდაზე 15.10.2025
“არ შევასრულებთ” – რუსეთის უარი საქართველოსთვის 250 მილიონზე მეტი ევროს კომპენსაციის გადახდაზე
„ოცნების“ პარლამენტმა უზენაესში უვადო მოსამართლეებად მიხეილ ჯინჯოლია და ლევან ნემსაძე აირჩია 15.10.2025
„ოცნების“ პარლამენტმა უზენაესში უვადო მოსამართლეებად მიხეილ ჯინჯოლია და ლევან ნემსაძე აირჩია
კოტე კოკაიას ცალ თვალში აქვს მხედველობა დაკარგული – ადვოკატი 15.10.2025
კოტე კოკაიას ცალ თვალში აქვს მხედველობა დაკარგული – ადვოკატი