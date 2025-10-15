“ტრიუმფის 80 წელი” – საქართველოს ბანკისა და SOLO-ს მხარდაჭერით სუხიშვილების გამოფენა იმართება

ტრიუმფის 80 წელი – ასე ქვია გამოფენას, რომელიც ქართული ნაციონალური ბალეტის, სუხიშვილების 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. თითქმის საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ანსამბლი ქართული კულტურის გამორჩეული სიმბოლოა, რომლის მთავარი მისია ქორეოგრაფიული მემკვიდრეობის დაცვა და მსოფლიო არენაზე საქართველოს სახელის ღირსეულად წარმოჩენაა.
ბოლო წლების მანძილზე, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი საქართველოს ბანკი და SOLO არიან. სპონსორები, რომელთა ღირებულებები ზუსტად ეხმიანება ანსამბლის სულისკვეთებას – მუდმივ განახლებას, დაუოკებელ ჟინსა და არ გაჩერებას.
სუხიშვილების ისტორია 1945 წელს იწყება, როდესაც ბალეტისა და ქართული ფოლკლორის მოყვარულმა წყვილმა, ნინო რამიშვილმა და ილიკო სუხიშვილმა ანსამბლი ოფიციალურად დააარსეს. აღსანიშნავია, იმ დროისთვის ტრადიციული ცეკვის ხაზი მკაცრად განსაზღვრული იყო, ხოლო საზოგადოება ექსპერიმენტებსა და სიახლეებს რთულად ეგუებოდა. თუმცა არსებობდა ადამიანი, რომელიც მხარს უჭერდა ახალ იდეებს. ეს იყო დიდი ქართველი მხატვარი და სცენოგრაფი სოლიკო ვირსალაძე, რომელიც თავისი პროფესიონალიზმითა და შემოქმედებით მალევე იქცა დასის მთავარ ბირთვად.
კრიტიკის ქარცეცხლში, ჟინითა და ფასდაუდებელი მემკვიდრეობის შექმნის იდეით გაერთიანებულმა სამეულმა გაბედა ექსპერიმენტი – ნინომ და ილიკომ კლასიკურ მოძრაობებს შემატეს ბალეტის მოძრაობები, თეატრალურობა და სინქრონი, აჩქარდა მუსიკის რიტმიც. სცენაზე ცეკვა მეტად სანახაობრივი გახდა. ხოლო რაც შეეხება კოსტიუმებს, “ფერთა სიმფონიის დიდოსტატმა“ სოლიკო ვირსალაძემ სცენაზე სრულიად ახალი სტილი შემოიტანა.
დღეს, სუხიშვილების მიერ შექმნილმა სასცენო ხელოვნებამ მუზეუმის სივრცეშიც გადმოინაცვლა. იუბილეს აღსანიშნავად, ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა, სადაც დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება დროში იმოგზაუროს, იხილოს უნიკალური ფოტოარქივი, ძველი აფიშები და კოსტიუმები, რომლებიც არაერთხელ გამხდარა შთაგონების წყარო, როგორც ქართველი ასევე უცხოელი დიზაინერებისა და ხელოვანებისთვის.
უშუალოდ ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ისტორიული ფოტოები, რომლებიც სუხიშვილების განვლილ გზას ასახავს. მათ შორისაა ნინო რამიშვილისა და ილიკო სუხიშვილის პორტრეტები, საოჯახო მომენტები და წარმატების პირველი წამები. ასევე, გამოფენილია ფოტოები მსოფლიო ტურნეებიდან, მათ შორის პირველი წლებიდან, როცა სუხიშვილების დასი ქართული კულტურის ელჩად მოგვევლინა. ფაქტობრივად არ დარჩენილა დიდი სცენა, სადაც ანსამბლს ცეცხლი არ დაუნთიათ. პირველად იყო ფინეთი, შემდეგ დანია, ინგლისი და იტალია. ტრიუმფითა და სრული ანშლაგით ჩატარებული კონცერტები გამართეს ათეულობით სცენაზე – მათ შორის, ნიუ-იორკის “მეტროპოლიტენ ოპერასა” და “ლა სკალაში”.
ფოტოების მიღმა, ცალკეული კედელი ეთმობა აფიშებს, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა ეპოქას და მნიშვნელოვან მომენტებს ანსამბლის ისტორიიდან. ასევე ასახავენ კულტურულ მრავალფეროვნებას და შემოქმედებითი ხედვის ცვლილებას. თითოეული მათგანი არის ცოცხალი დოკუმენტი, რომელიც გარმოჩეულ ემოციასა და აღფრთოვანებას იწვევს. განსაკუთრებით ემოციურია საბჭოთა საქართველოს დროინდელი აფიშების ხილვა. სადაც წერია ანსამბლი საქართველოდან და არა საბჭოთა კავშირიდან.
დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება სოლიკო ვირსალაძის მიერ შექმნილი კოსტიუმები იხილოს. მათ შორის, სამუზეუმო ექსპონატად ქცეული “სამაიას“ თვლებით მოჭედილი სამოსი. ვირსალაძისთვის პერფექციონისტული ჟინი, არასდროს ჯერდებოდა შექმნილს. მისი ხედვა იყო უნიკალური დიზაინის შექმნა, რომელსაც არ ექნებოდა ანალოგი. სწორედ ამიტომ, ძირითადად თეთრ აბრეშუმს ირჩევდა, რომელსაც თავად ღებავდა. შაბიაბნისფერი, წითელი, შავი და ოქროფერი ქსოვილებით მოხატული სამოსი მისი განუყოფელ ხელწერად იქცა. საგულდაგულოდ შერჩეული ფერები, რომლებიც არ მეორდებოდა და სხვადასხვა ტონებში იყო წარმოდგენილ, დღემდე აღაფრთოვანებს მაყურებელს.
აღსანიშნავია, რომ ბოლო 25 წელი, დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი უმცროსი ნინო სუხიშვილია, რომელიც ვირსალაძის შთაგონებით გამორჩეულად მსუბუქ, ჭრელ და ჰაეროვან სამოსს ქმნის. აღსანიშნავია, რომ ვიზიტორები ნინოს მიერ შექმნილ ჯუთას, ცეკვა-თამაშის, ნანილას, ქალების სამანისა და ხორუმის კოსტიუმებსაც იხილავენ.
თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სუხიშვილები არიან მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ერთიანობამ, შემოქმედებამ და სიამაყემ განსაზღვროს მთელი ერის სახე. ეს არის დინასტია, რომლის ჟინიც არასდროს ჩერდება.
