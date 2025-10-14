გავაგრძელებთ ბრძოლას მზიასთვის, თავისუფალი და ევროპული საქართველოსთვის – აუსტრევიჩიუსი

ევროპარლამენტარი პეტრას აუსტრევიჩიუსი აცხადებს, რომ საქართველოში ისტორიულ მოვლენებს ადევნებენ თვალს, რომლებმაც შეიძლება ქვეყნის მომავალი ძალიან ბნელად აქციოს.
ამის შესახებ მან დღეს, 14 ოქტომბერს, ევროპარლამენტში გამართული დისკუსიის დროს განაცხადა. დღეს ევროპარლამენტში დისკუსია გაიმართა, სახელწოდებით „თავისუფლება გისოსებს მიღმა: მხარდაჭერა მზია ამაღლობელს და საქართველოს პროდემოკრატიულ მოძრაობას“. დისკუსიას ხუთი ევროპარლამენტარი მასპინძლობდა: რასა იუკნევიჩიენე, პეტრას აუსტრევიჩუსი, ნაჩო სანჩეს ამორი, სერგეი ლაგოდინსკი და ლენა შილინგი.
პეტრას აუსტრევიჩიუსმა მზია ამაღლობელის შესახებაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ავტორიტარულ რეჟიმებს სიტყვის თავისუფლების ეშინიათ. მისი თქმით, მზია ამაღლობელი გახდა სიმბოლური ფიგურა იმიტომ, რომელიც მან არ დათმო თავის პოზიციები თავისუფალი მედიის და გამოხატვის თავისუფლების დაცვის გამო.
„მართლაც, ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული, ალბათ, ისტორიული პასუხისმგებლობის გრძნობა, რომ მხარი დავუჭიროთ მათ, ვინც თავისუფლებისა და სამართლიანობისთვის იბრძვის. ეს მეტად დაკავშირებულია ერთმანეთთან. ამიტომ არასდროს დანებდეთ, რადგან ჩვენმა მამებმა და ბაბუებმა კარგი გაკვეთილი გვასწავლეს. ახლა ჩვენი ენა უნდა გადავაქციოთ მათ მხარდაჭერად, ვინც ამ ბრძოლაში მონაწილეობს. ამ ბრძოლის დიდი საჭიროება არსებობს.
უნდა ვაღიარო, რომ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ არაფერი ახალი არ გამოიგონა საქართველოში დემოკრატიული სტრუქტურების დანგრევის მცდელობისას. ისინი უბრალოდ სწრაფად სწავლობენ გაკვეთილებს ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით მდებარე მეზობლებისგან. ეს ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ცდილობს წარმოაჩინოს ეს, თითქოს კარგ რაღაცას აკეთებს და გაამართლოს თითქოსდა ქვეყნის უკეთესი მომავლით, ეს არასწორია. ეს ტყუილია და ეწინააღმდეგება ქართველების მიერ დიდი ხნის წინ არჩეულ პოლიტიკურ ხაზს.
მართლაც, სიტყვის თავისუფლების ახალი შეზღუდვები… იცით, რამდენი რამ გვინახავს ადრე და ალბათ, გარკვეული დროის შემდეგ კიდევ ვიხილავთ. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ უნდა ვთქვათ, რომ ამჯერად საქართველოში ვხედავთ ისტორიულ მოვლენებს, რომლებმაც შეიძლება ქვეყნის მომავალი ძალიან ბნელად აქციოს, თუ ჩვენ დავმარცხდებით. ამიტომაც, ჩვენს ღონისძიებებს მე ვუწოდებდი სოლიდარობის სიგნალს ქართველების მიმართ, იმედის დაბრუნებას. თქვენ მარტო არ ხართ ამ ბრძოლაში. თქვენ ნამდვილად გაქვთ გაგება და მხარდაჭერა ევროპასა და მსოფლიოში.
კიდევ ერთხელ, ეს არის ძალიან ძლიერი სიგნალი ქალბატონი ამაღლობელის მხარდაჭერისა. ის თავად გახდა ძალიან სიმბოლური ფიგურა, რომელიც არ თმობს პოზიციებს თავისუფალი მედიის და გამოხატვის თავისუფლების გამო. მე ვიცი, რამდენად ეშინიათ ამ ავტორიტარულ რეჟიმებს სიტყვის თავისუფლების. ეს უბრალოდ სასიკვდილო დარტყმაა მათთვის, რადგან თავისუფალი სიტყვა და გამოხატვა უბრალოდ ავლენს ყველა ტყუილს და ნებისმიერი ავტორიტარული რეჟიმის არსს.
ძალიან ვამაყობ, რომ ქალბატონი ამაღლობელი არის სახაროვის პრემიის ნომინანტი. იმედი მაქვს, რომ ის წინ წავა ამ კონკურსში ევროპარლამენტში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ მხრივ სწორი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას მზიასთვის, თავისუფალი და ევროპული საქართველოსთვის“, – განაცხადა პეტრას აუსტრევიჩიუსმა.