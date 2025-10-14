ახალი ამბები

მზია ამაღლობელი ყველასთვის მაგალითია – სერგეი ლაგოდინსკი

14 ოქტომბერი, 2025 •
მზია ამაღლობელი ყველასთვის მაგალითია – სერგეი ლაგოდინსკი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპარლამენტარ სერგეი ლაგოდინსკის განცხადებით, მზია ამაღლობელი ყველასთვის სამაგალითოა.

მისი თქმით, მზია ამაღლობელის ფიგურა სიმბოლური არა მხოლოდ იმიტომ გახდა, რომ ის მამაცია, არამედ იმიტომაც, რომ ისეთ ვითარებაში, რაც დღეს საქართველოში არსებობს, პირველი სამიზნენი უმცირესობები, სამოქალაქო საზოგადოება და მედია არიან.

ამის შესახებ სერგეი ლაგოდინსკიმ დღეს, 14 ოქტომბერს, ევროპარლამენტში მიმდინარე დისკუსიისას განაცხადა. დღეს ევროპარლამენტში დისკუსია იმართება, რომლის სახელწოდებაცაა: „თავისუფლება გისოსებს მიღმა: მხარდაჭერა მზია ამაღლობელს და საქართველოს პროდემოკრატიულ მოძრაობას“. დისკუსიას 5 ევროპარლამენტარი მასპინძლობს: რასა იუკნევიჩიენე, პეტრას აუსტრევიჩუსი, ნაჩო სანჩეს ამორი, სერგეი ლაგოდინსკი და ლენა შილინგი.

„იცით, საქართველო პოსტსაბჭოთა ქვეყენებს შორის  ყველაზე თავისუფლებისმოყვარე, ყველაზე მხიარული ერი და ქვეყანა იყო. ბოდიშს გიხდით, სტერეოტიპებით რომ ვლაპარაკობ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პოზიტიური სტერეოტიპები დასაშვებია. მწყინს იმის დანახვა, რომ ამ ქვეყანას ახლა შიშის, ანტილიბერალიზმის, დამოკიდებულების სული მართავს, რომელიც უკან იყურება და არა მომავალში.

ყოველთვის ასე იყო და ვფიქრობ, რომ ბანალურია იმის თქმა, რომ ასეთ სიტუაციებში პირველი სამიზნენი უმცირესობები, სამოქალაქო საზოგადოება და მედია არიან. სწორედ ამიტომ გახდა მზია [ამაღლობელი] ასეთი სიმბოლური, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ასეთი მამაცია. ის, რაც მან გააკეთა, როგორ მოიქცა და იქცევა, ყველასთვის მაგალითია.

ასევე სიმბოლურია ის, რომ საქართველო გახდა ყველაზე ინოვაციური ლაბორატორია იმისა, თუ როგორ უნდა ჩაახშო თავისუფლება ახლებურად. ეს დიდ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ჩვენ, აქ მყოფ ევროპარლამენტარებს და კოლეგებს, რომლებიც ყველანი თავდადებულნი არიან აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში თავისუფლებისთვის ბრძოლისთვის.

მე ძალიან ვამაყობ, რომ შემიძლია წვლილი შევიტანო ამ ღონისძიებაში და ასევე, ვფიქრობ, შეგვიძლია ღიად ვთქვათ, რომ ყველანი მაქსიმალურად ვუჭერთ მხარს მზიას ნომინაციას სახაროვის პრემიაზე“, – განაცხადა სერგეი ლაგოდინსკიმ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„იმედის“ გათიშვასთან დაკავშირებით სუს-მა გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო

ROI და კრეატივი – „თეგეტას“ მარკეტინგის მთავარი ოფიცერი Reinvent 2025-ზე

ფაშინიანი და ალიევი შარმ ელ შეიხში

კობახიძეს ჩინეთისა და ბელარუსის ელჩებმა არჩევნებში „დამაჯერებელი გამარჯვება“ მიულოცეს

ეუთოს თავმჯდომარე პარლამენტთან მივიდა და პროტესტის მონაწილეებს შეხვდა 14.10.2025
ეუთოს თავმჯდომარე პარლამენტთან მივიდა და პროტესტის მონაწილეებს შეხვდა
“მზიას სიტყვები არ უნდა დარჩეს მხოლოდ სლოგანად” – ნათია კუპრაშვილი 14.10.2025
“მზიას სიტყვები არ უნდა დარჩეს მხოლოდ სლოგანად” – ნათია კუპრაშვილი
საერთაშორისო სოლიდარობამ მძიმე პერიოდში გამაძლიერა, ახლა მზიას სჭირდება იგივე – მარია რესა 14.10.2025
საერთაშორისო სოლიდარობამ მძიმე პერიოდში გამაძლიერა, ახლა მზიას სჭირდება იგივე – მარია რესა
გავაგრძელებთ ბრძოლას მზიასთვის, თავისუფალი და ევროპული საქართველოსთვის – აუსტრევიჩიუსი 14.10.2025
გავაგრძელებთ ბრძოლას მზიასთვის, თავისუფალი და ევროპული საქართველოსთვის – აუსტრევიჩიუსი
მზია ამაღლობელი აერთიანებს ყველაფერს, რისიც ავტორიტარულ ძალას ეშინია – შილინგი 14.10.2025
მზია ამაღლობელი აერთიანებს ყველაფერს, რისიც ავტორიტარულ ძალას ეშინია – შილინგი
მზია ამაღლობელი ყველასთვის მაგალითია – სერგეი ლაგოდინსკი 14.10.2025
მზია ამაღლობელი ყველასთვის მაგალითია – სერგეი ლაგოდინსკი
მზია ამაღლობელი ქართველი ხალხის მშვიდობიანი ბრძოლის სახეა — ზურაბიშვილი 14.10.2025
მზია ამაღლობელი ქართველი ხალხის მშვიდობიანი ბრძოლის სახეა — ზურაბიშვილი
საქართველო კრემლის ყველაზე დიდი გამარჯვებაა, რადგან ქვეყანა შიგნიდან მიიტაცეს – იუკნევიჩიანე 14.10.2025
საქართველო კრემლის ყველაზე დიდი გამარჯვებაა, რადგან ქვეყანა შიგნიდან მიიტაცეს – იუკნევიჩიანე