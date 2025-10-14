ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

დაპატიმრებული ჟურნალისტის წერილი სენატორ ჯინ შაჰინს ბაქოს იზოლატორიდან

14 ოქტომბერი, 2025 •
დაპატიმრებული ჟურნალისტის წერილი სენატორ ჯინ შაჰინს ბაქოს იზოლატორიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიაჯნში „Meydan TV-ის საქმის“ ფარგლებში დაპატიმრებული ჟურნალისტი ულვია გულიევა (ალი) აშშ-ს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრს, სენატორ ჯინ შაჰინს (Jeanne Shaheen) იზოლატორიდან წერილით მიმართავს.

„სალამი, პატივცემულო ჯინ შაჰინ!

პირველ რიგში, გიხდით მადლობას თქვენი ყურადღებისთვის!

დღეს ჩემი დაბადების დღეა, თუმცა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ცრუ ბრალდებების გამო იძულებული ვარ ის გავატარო რკინის ბადეების მიღმა, – არა თავისუფლებაში და არა ოჯახის წევრებთან ერთად.

რა თქმა უნდა, როცა სიმართლისთვის ბრძოლის გზას დავადექით და ჟურნალისტიკის პროფესიულ ეთიკას მივყვებოდით, ვიცოდით, რომ სირთულეებს შევეჯახებოდით და მზადაც ვიყავით ამისთვის. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ისტორიის სწორ მხარეს ვდგავარ და მიუხედავად ტანჯვისა, ოპტიმიზმს ვინარჩუნებ.

სამწუხაროა, რომ დღეს მსოფლიოში ეკონომიკური ინტერესები ადამიანის უფლებებზე უფრო პრიორიტეტულად ითვლება. არავისთვის არის საიდუმლო, რომ ადამიანის უფლებების თემა დიდი ხანია ვაჭრობის საგნად იქცა. ისინი, ვინც ომებს იწყებენ და ათასობით ადამიანის სიკვდილს იწვევენ, არ ერიდებიან საკუთარ თავს „მშვიდობის მომტანებად“ გამოაცხადონ. თუმცა არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ყოველი ომი მსოფლიოს უფრო ავტორიტარულად აქცევს და ძალაუფლებისმოყვარე, ექსპლუატატორ ქვეყნებს აძლევს ბატონობის უფლებას.

გმადლობ, რომ მათ შორის არ ხართ, ვინც ადამიანის უფლებებს საკუთარი ფარისევლობისთვის იყენებს. ვიმედოვნებ, დადგება დღე, როცა სიმართლე და ნამდვილი სამართლიანობა გაიმარჯვებს.

პატივისცემით,
ულვია ალი

13.10.2025, ბაქოს საგამოძიებო იზოლატორი

ულვია ალი უკვე მეთერთმეტე ჟურნალისტია, რომელიც „Meydan TV“-ს საქმესთან დაკავშირებით დააკავეს. 2025 წლის 16 იანვარს უკვე დაბარებული იყო ბაქოს პოლიციის მთავარ სამმართველოში და ქვეყნის დატოვება აეკრძალა. ჟურნალისტმა ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა.

„Meydan TV“-ს საქმეზე დაპატიმრებულთა სია 2024 წლის 6 დეკემბრიდან დაიწყო, როდესაც ორგანიზაციის თანამშრომლები — რამინ დეკო (ჯაბრაილზადე), აინურ ქენბაროვა (ელგიუნეში), აისელ უმუდოვა, აითაჯ ახმედოვა (თაფდიქი), ხაიალე აღაევა და ნატიგ ჯავადლი დააკავეს. მათ ბრალი ედებათ განზრახ ჯგუფურად ჩადენილ კონტრაბანდაში.

ჟურნალისტი ქალები აზერბაიჯანის და საქართველოს ციხეებში

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ეუთოს თავმჯდომარე სამხრეთ კავკასიას ეწვევა

სააპელაციომ საბა ჯიქიას საქმის განხილვა დაიწყო

ბაქოსა და მოსკოვის ურთიერთობების დალაგების პირველი შედეგები

დავით ჯანდიერის გამოკითხვა სასამართლოში ერთ საათს გაგრძელდა 

ერევნის განცხადებით, აზერბაიჯანთან მშვიდობის სანაცვლოდ კონსტიტუციას არ შეცვლის 14.10.2025
ერევნის განცხადებით, აზერბაიჯანთან მშვიდობის სანაცვლოდ კონსტიტუციას არ შეცვლის
ფინანსურ დანაშაულებში მსჯავრდადებულებისთვის კანონი კიდევ უფრო მკაცრდება 14.10.2025
ფინანსურ დანაშაულებში მსჯავრდადებულებისთვის კანონი კიდევ უფრო მკაცრდება
სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთს საქართველოსთვის 253 მლნ ევროს გადახდა დააკისრა 14.10.2025
სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთს საქართველოსთვის 253 მლნ ევროს გადახდა დააკისრა
დაპატიმრებული ჟურნალისტის წერილი სენატორ ჯინ შაჰინს ბაქოს იზოლატორიდან 14.10.2025
დაპატიმრებული ჟურნალისტის წერილი სენატორ ჯინ შაჰინს ბაქოს იზოლატორიდან
ყოველი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ არ ვაპირებ მამა ანდრიასთან სიარულს – დოროთე ყურაშვილი 13.10.2025
ყოველი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ არ ვაპირებ მამა ანდრიასთან სიარულს – დოროთე ყურაშვილი
„ოცნება“ კონსტიტუციის დამრღვევ პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს აკრძალვებს უწესებს 13.10.2025
„ოცნება“ კონსტიტუციის დამრღვევ პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს აკრძალვებს უწესებს
“ის ძალიან ძლიერი ლიდერია”- ტრამპი ალიევის შესახებ 13.10.2025
“ის ძალიან ძლიერი ლიდერია”- ტრამპი ალიევის შესახებ
„ოცნება“ აქციებთან დაკავშირებით კანონმდებლობას ისევ ამკაცრებს 13.10.2025
„ოცნება“ აქციებთან დაკავშირებით კანონმდებლობას ისევ ამკაცრებს