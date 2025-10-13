ახალი ამბები

„ოცნება“ კონსტიტუციის დამრღვევ პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს აკრძალებს უწესებს

13 ოქტომბერი, 2025 •
„ოცნება“ კონსტიტუციის დამრღვევ პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს აკრძალებს უწესებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნება“ საკანომდებლო ცვლილებებს იღებს, რომლითაც კონსტიტუციის პრინციპების დამრღვევ პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს, ფაქტობრივად, პოლიტიკური საქმიანობა ეკრძალებათ.

„ოცნება“  აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების პარალელურად, საკონსტიტუციო სასამართლოში შესატან სარჩელს ამზადებს, რითაც იმ პარტიების არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას აპირებს, რომლებსაც „კოლექტიური ნაცმოძრაობის“ ქვეშ მოიაზრებს.

როგორც „ქართული ოცნების“ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, ირაკლი კირცხალიამ დღეს, 13 ოქტომბერს, გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, მათივე საგამოძიებო კომისიის დასკვნის საფუძველზე მომზადებულ სარჩელს მმართველი პარტია საკონსტიტუციო სასამართლოში უახლოეს მომავალში შეიტანს.  მისი თქმით, სარჩელის ტექსტზე მუშაობა თითქმის დასრულებულია.

საკონსტიტუციო სარჩელის შემდეგ ირაკლი კირცხალიამ სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე ისაუბრა.

მისი თქმით,  კონსტიტუციის პრინციპების დამრღვევ პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს აეკრძალებათ პასიური საარჩევნო უფლება.

რაც გულისხმობს შემდეგს:

  • ისინი ვეღარ იყრიან კენჭს საპარლამენტო თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ვერ დაიკავებენ უმაღლეს თანამდებობას, იქნება ეს სახელმწიფო პოლიტიკური თუ პოლიტიკური, ვერ გახდებიან კონსტიტუციით გათვალისწინებული ორგანოს ხელმძღვანელები.
  • ამგვარი პირები არა თუ ქვეყნის მართვაში ვერ მიიღებენ მონაწილეობას, არამედ ჩამოშორდებიან პარტიულ საქმიანობასაც. მათ აეკრძალებათ ნებისმიერი პარტიის წევრობა, შიდაპარტიულ სტრუქტურებში ნებისმიერი თანამდებობის დაკავება, დაუშვებელი იქნება ასეთი პირების მიერ ახალი პარტიის შექმნა.
  • ხოლო კონსტიტუციის დაცვით მოქმედ პარტიებს მოუწევთ, თავი შეიკავონ ამგვარ პირებთან რაიმე პოლიტიკურ-სამართლებრივ ურთიერთობაში შესვლისგან. მოქმედმა პარტიებმა არ უნდა გააწევრიანონ პოლიტიკურ საქმიანობას ჩამოშორებული პირები მათ რიგებში, არ უნდა წარადგინონ ისინი პარტიულ სიებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი რეგისტრაციის გაუქმების საკითხიც დადგება. ასევე პარტიები ამგვარი პირებისგან ვერ მიიღებენ შემოწირულებებს.
  • იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკური პარტიები არ შეასრულებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, მაგალითად, პარტიაში მიღებენ ისეთ პირს, რომელსაც აკრძალული აქვს პოლიტიკური პარტიის წევრობა, გამოიწვევს სისხლის სამართლებრივი წესით მათ დაჯარიმებას“, – განაცხადა ირაკლი კირცხალიამ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბაქოსა და მოსკოვის ურთიერთობების დალაგების პირველი შედეგები

დავით ჯანდიერის გამოკითხვა სასამართლოში ერთ საათს გაგრძელდა 

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებამ თავისუფლად უნდა  შეძლოს საქმიანობა – ლუის გრაჩა

4 ოქტომბრის საქმეზე ოთხ პირს პატიმრობა შეუფარდეს

ყოველი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ არ ვაპირებ მამა ანდრიასთან სიარულს – დოროთე ყურაშვილი 13.10.2025
ყოველი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ არ ვაპირებ მამა ანდრიასთან სიარულს – დოროთე ყურაშვილი
„ოცნება“ კონსტიტუციის დამრღვევ პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს აკრძალებს უწესებს 13.10.2025
„ოცნება“ კონსტიტუციის დამრღვევ პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს აკრძალებს უწესებს
“ის ძალიან ძლიერი ლიდერია”- ტრამპი ალიევის შესახებ 13.10.2025
“ის ძალიან ძლიერი ლიდერია”- ტრამპი ალიევის შესახებ
„ოცნება“ აქციებთან დაკავშირებით კანონმდებლობას ისევ ამკაცრებს 13.10.2025
„ოცნება“ აქციებთან დაკავშირებით კანონმდებლობას ისევ ამკაცრებს
„იმედის“ გათიშვასთან დაკავშირებით სუს-მა გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო 13.10.2025
„იმედის“ გათიშვასთან დაკავშირებით სუს-მა გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო
რა (არ) თქვა ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულმა სასამართლოში დაკითხვისას 13.10.2025
რა (არ) თქვა ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულმა სასამართლოში დაკითხვისას
ROI და კრეატივი – „თეგეტას“ მარკეტინგის მთავარი ოფიცერი Reinvent 2025-ზე 13.10.2025
ROI და კრეატივი – „თეგეტას“ მარკეტინგის მთავარი ოფიცერი Reinvent 2025-ზე
ფაშინიანი და ალიევი შარმ ელ შეიხში 13.10.2025
ფაშინიანი და ალიევი შარმ ელ შეიხში