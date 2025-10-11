ახალი ამბები

პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს

11 ოქტომბერი, 2025 •
პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ცნობილი ექიმი გიორგი ცახუნაშვილი პატიმრობიდან 11 ოქტომბრის ღამეს გაათავისუფლეს, მან იზოლატორი საპატიმრო გირაოს გადახდის შემდეგ დატოვა.
პროკურატურამ აღკვეთ ღონისძიებად 20 000 ლარიანი გირაოს შუამდგომლობა დააყენა, რაც სასამართლომ 10 ოქტომბერს დააკმაყოფილა.
მოქალაქეებმა გირაოს თანხა ერთ საათში შეაგროვეს, ექიმი კი პატიმრობიდან შუაღამისას გაათავისუფლეს.
„აქამდე არ ვყოფილვარ საშიში საზოგადოებისთვის და ახლა როგორ უნდა გავხდე? სიცოცხლისთვის ვიბრძოდი ყოველთვის. მე არ ვთვლი, რომ დანაშაული ჩავიდინე. ყოფნით ვიყავი [4 ოქტომბერს აქციაზე]. რას ვაკეთებდი? ვასრულებდი ჩემს სამედიცინო მოვალეობას აქციის დაწყებიდან მის ბოლომდე. ჩავატარე პირველადი სამედიცინო დახმარებები. დღესაც რომ იყოს იგივე მდგომარეობა, იმავეს ჩავატარებდი. ვემხრობი თუ არა ევროპულ სტანდარტებს? ვემხრობი და აქციაზე ვიყავი. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ დანაშაულებრივ ქმედებებში მონაწილეობა არ მიმიღია“, — განაცხადა გიორგი ჩახუნაშვილმა სხდომათა დარბაზში.
ჩახუნაშვილი პოლიციამ 9 ოქტომბრის საღამოს დააკავა 4 ოქტომბრის საქმეზე. მის დაპატიმრებას დიდი გამოხმაურება მოყვა – არაერთმა ექიმმა დაუჭირა მას მხარი საჯაროდ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო, აცრა ყველასთვის უფასოა

ჩემი სოლიდარობა და მხარდაჭერა გოგი ჩახუნაშვილს – გამყრელიძე

პოლონეთის მოქალაქეების ცემის ბრალდებით კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს

გალის მასწავლებლების “საქართველოსთან კავშირებზე” სოხუმში გამოძიება დაიწყეს

ია დარახველიძეს გირაო, სამს პატიმრობა – მორიგი განჩინება 4 ოქტომბრის საქმის დაკავებულებზე  11.10.2025
ია დარახველიძეს გირაო, სამს პატიმრობა – მორიგი განჩინება 4 ოქტომბრის საქმის დაკავებულებზე 
4 ოქტომბრის საქმეზე ოთხ პირს პატიმრობა შეუფარდეს 11.10.2025
4 ოქტომბრის საქმეზე ოთხ პირს პატიმრობა შეუფარდეს
ადვოკატთა ასოციაციაციის თავმჯდომარე: ასოციაცია უზრუნველყოფს დავით ჯანდიერის კოლეგიალურ მხარდაჭერას 11.10.2025
ადვოკატთა ასოციაციაციის თავმჯდომარე: ასოციაცია უზრუნველყოფს დავით ჯანდიერის კოლეგიალურ მხარდაჭერას
პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს 11.10.2025
პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს
ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე 10.10.2025
ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე
პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ 10.10.2025
პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ
ბაჩიაშვილის ადვოკატი დავით ჯანდიერი გამოკითხვაზე დაიბარეს 10.10.2025
ბაჩიაშვილის ადვოკატი დავით ჯანდიერი გამოკითხვაზე დაიბარეს
ზვიად რატიანის სიტყვა სასამართლოში | სრულად 10.10.2025
ზვიად რატიანის სიტყვა სასამართლოში | სრულად