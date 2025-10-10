ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

გალის მასწავლებლების “საქართველოსთან კავშირებზე” სოხუმში გამოძიება დაიწყეს

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“გალის რაიონში მოქმედი მასწავლებლის ჯაშუშობაში ეჭვის საფუძველზე დაკავებისა და ზოგიერთ საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელების მტრულ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირების” შესახებ გააკეთა განცხადება, აფხაზეთის დე ფაქტო განათლების მინისტრმა ხანა გუნბამ.

„აფხაზეთის რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო სრულად უჭერს მხარს სამართალდამცავი ორგანოების იმ ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვისკენ. სამინისტრო გამოძიებას მიაწვდის ყველა საჭირო დახმარებას სიმართლის დასადგენად. ბუნებრივია, მსგავსი ინციდენტები ჩრდილს აყენებს პედაგოგიურ საზოგადოებას. განათლების სისტემაში უნდა მუშაობდნენ ადამიანები, რომლებიც გულწრფელად ემსახურებიან საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს. თუ ჩვენს სისტემაში არსებობენ პირები, რომლებიც სხვაგვარად აზროვნებენ, განათლების სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ასეთი ადამიანები მომავალში აღარ მუშაობდნენ განათლების სფეროში“, – განაცხადა დე ფაქტო მინისტრმა.

აფხაზურ ტელეგრამ არხებზე გავერცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ “კოლეგებმა შენიშნეს, რომ გალის რაიონში რამდენიმე დირექტორი და მასწავლებელი რეგულარულად იღებს ხელფასს საქართველოდან და ანგარიშებს წარუდგენს ქართულ ხელისუფლებას”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“საერთაშორისო ინსტიტუტები საქართველოს მიკერძოებულ პოზიციას ატარებენ” – აფხაზური მხარე

სომხეთის ტერიტორიაზე ვერ იარსებებს ‘ზანგეზურის დერეფანი’ – ერევანი

ლუკაშენკომ კობახიძეს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა

თბილისში პოლონელი ოფიცრები დაჭრეს

წიგნი ეკოცნობიერების ამაღლებისთვის – „თეგეტასა“ და „მწვანე პოლუსის“ კოლაბორაცია 10.10.2025
ძალიან მრცხვენია და მიტყდება, რომ არაფერში არ ვიყავი ჩართული – ახალაია 10.10.2025
4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს 10.10.2025
სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო, აცრა ყველასთვის უფასოა 10.10.2025
ჩემი სოლიდარობა და მხარდაჭერა გოგი ჩახუნაშვილს – გამყრელიძე 10.10.2025
„ოცნება“ კიდევ ერთხელ ესხმის თავს მზია ამაღლობელს პრესის თავისუფლების ჯილდოს მიღების შემდეგ 10.10.2025
პოლონეთის მოქალაქეების ცემის ბრალდებით კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს 10.10.2025
გალის მასწავლებლების “საქართველოსთან კავშირებზე” სოხუმში გამოძიება დაიწყეს 10.10.2025
