ახალი ამბები

ლაითურის ციხეს ქალთა განყოფილება დაემატა – მინისტრის ბრძანება

9 ოქტომბერი, 2025 •
ლაითურის ციხეს ქალთა განყოფილება დაემატა – მინისტრის ბრძანება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ოზურგეთში, დაბა ლაითურის ციხეში ქალი პატიმრებისთვის სპეციალური სივრცე მოეწყო. ამის შესახებ ბრძანებას “ქართული ოცნების” იუსტიციის მინისტრმა, პაატა სალიამ ხელი გუშინ, 8 ოქტომბერს მოაწერა.

სალიას ხელმოწერით, ცვლილებები შევიდა №1 პენიტენციური დაწესებულების [ლაითურის ციხის] დებულების დამტკიცების შესახებ წინა მინისტრის, რატი ბრეგაძის ბრძანებაში. თუ აქამდე არ იყო დაკონკრეტებული ბრალდებულებისა ადა მჯავრდებულების სქესი, ახალ ბრძანებაში წერია, რომ “დაწესებულებაში განთავსებული არიან ბრალდებულები, მათ შორის, ქალი ბრალდებულები, რომლებსაც სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდათ პატიმრობა ან/და პატიმრობის დაწესებულებაში გადაყვანილნი არიან პენიტენციური კოდექსის მე-60 მუხლის შესაბამისად”.

აქამდე ლაითურის ციხე იყოფოდა ხუთ ნაწილად – პატიმრობის, დაბალი რისკის, ნახევრად ღია ტიპის, დახურული ტიპისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის ნაწილებად. ამიერიდან, დაწესებულების ტერიტორიაზე გამოიყოფა კიდევ ერთი, მე-6 სივრცე – ქალთა სპეციალურ ნაწილი.

ცვლილების შემდეგ, ლაითურის ციხის დებულების დამტკიცების შესახებ ბრძანებას დაემატა მე-4 მუხლი, რომლის მსგავსი შინაარსის მუხლი წინა ბრძანებაში საერთოდ არ მოიძებნება.

“დაწესებულების ქალთა სპეციალურ ნაწილში თავსდება ქალი მსჯავრდებული, რომელსაც სამსახურის გენერალური დირექტორის ბრძანებით განესაზღვრა დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში სასჯელის მოხდა ან მსჯავრდებულის საშიშროების რისკების შეფასების გუნდის მიერ განესაზღვრა საშიშროების მომეტებული რისკი და მასზე ვრცელდება სამსახურის №5 პენიტენციური დაწესებულების დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის ნაწილში მოთავსებული ქალი მსჯავრდებულისთვის დადგენილი ნორმები, თუ პენიტენციური კოდექსით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ქალი ბრალდებული თავსდება დაწესებულების ქალთა სპეციალურ ნაწილში, სპეციალურ საკანში, მსჯავრდებულებისგან განცალკევებით და მასზე ვრცელდება ქალი ბრალდებულისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პირობები და თავისებურებები”, – ვკითხულობთ დოკუმენტში.

აქამდე საქართველოში ქალი პატიმრებისთვის, როგორც ბრალდებულების, ისე მსჯავრდებულებისთვის, მხოლოდ ერთი ციხე არსებობდა – რუსთავის მე-5 დაწესებულება. ნეტგაზეთი დაინტერესდა, რის საფუძველზე ამატებს პენიტენციური სამსახური ქალებისთვის ახალ სივრცეს ლაითურში. იუსტიციის სამინისტროში ინფორმაციის დაზუსტებას დაგვპირდნენ. უწყებისგან პასუხის მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება.

ნეტგაზეთი დაუკავშირდა სახალხო დამცველსაც კითხვით – ჰქონდა თუ არა სამინისტროს კომუნიკაცია მათთან ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე, ან იცოდნენ თუ არა ის საფუძვლები, რის გამოც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. თუმცა, ომბუდსმენის აპარატში გვითხრეს, რომ ლაითურში ქალთა სპეციალური ნაწილის გახსნის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ.

ლაითურის ციხე 2023 წლის ნოემბერში, მაშინდელმა მინისტრმა, რატი ბრეგაძემ გახსნა. იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, ის მცირე ზომის პენიტენციური დაწესებულებაა და გათვლილია 700-მდე პატიმარზე.

ლაითურის ციხე

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ 12 ადამიანი დააკავეს – დარახველიძე

Starbucks სომხეთში ქსელის გახსნას განიხილავს

TV პირველის ჟურნალისტზე ძალადობისთვის შინჯიკაშვილის მამას ბრალი წარედგინა

რა ვიცით გლდანის ციხის ყოფილ უფროსზე, რომელიც გარდაცვლილი იპოვეს

“სინდისი მაწუხებდა” – რატიანის სიტყვა სასამართლოში, სადაც მას 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს 09.10.2025
“სინდისი მაწუხებდა” – რატიანის სიტყვა სასამართლოში, სადაც მას 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს
ComCom-მა „ფორმულა“ და 3 რადიო გააფრთხილა და უცხოური ძალისგან დაფინანსების შეწყვეტა დაავალა 09.10.2025
ComCom-მა „ფორმულა“ და 3 რადიო გააფრთხილა და უცხოური ძალისგან დაფინანსების შეწყვეტა დაავალა
ლაითურის ციხეს ქალთა განყოფილება დაემატა – მინისტრის ბრძანება 09.10.2025
ლაითურის ციხეს ქალთა განყოფილება დაემატა – მინისტრის ბრძანება
დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე 09.10.2025
დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე
პუტინმა აღიარა, რომ აზერბაიჯანული თვითმფრინავი რუსეთმა ჩამოაგდო 09.10.2025
პუტინმა აღიარა, რომ აზერბაიჯანული თვითმფრინავი რუსეთმა ჩამოაგდო
“საერთაშორისო ინსტიტუტები საქართველოს მიკერძოებულ პოზიციას ატარებენ” – აფხაზური მხარე 09.10.2025
“საერთაშორისო ინსტიტუტები საქართველოს მიკერძოებულ პოზიციას ატარებენ” – აფხაზური მხარე
სომხეთის ტერიტორიაზე ვერ იარსებებს ‘ზანგეზურის დერეფანი’ – ერევანი 09.10.2025
სომხეთის ტერიტორიაზე ვერ იარსებებს ‘ზანგეზურის დერეფანი’ – ერევანი
ლუკაშენკომ კობახიძეს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა 09.10.2025
ლუკაშენკომ კობახიძეს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა