პუტინმა აღიარა, რომ აზერბაიჯანული თვითმფრინავი რუსეთმა ჩამოაგდო

9 ოქტომბერი, 2025 •
პუტინმა აღიარა, რომ აზერბაიჯანული თვითმფრინავი რუსეთმა ჩამოაგდო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანისა და რუსეთის პრეზიდენტების დუშანბეში შეხვედრის დროს,  პუტინმა აღიარა, რომ რუსულმა საჰაერო თავდაცვის სისტემამ „აზერბაიჯანის ავიახაზების“ ჩამოვარდნილი თვითმფრინავი ესროლა.

“რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემიდან გაშვებულმა ორმა რაკეტამ პირდაპირ არ დაარტყა AZAL-ის თვითმფრინავს, არამედ რამდენიმე მეტრში აფეთქდა” – ამის შესახებ პუტინმა ალიევთან შეხვედრისას განაცხადა, – იუწყება РБК.

პუტინის თქმით, ავიაკატასტროფა ნაწილობრივ იმითაც იყო გამოწვეული, რომ იმ მომენტში ცაში უკრაინული დრონები დაფრინავდნენ.

მან ასევე თქვა, რომ თვითმფრინავი დაზიანდა არა უშუალოდ საბრძოლო ელემენტებით, არამედ, სავარაუდოდ, მათი ნამსხვრევებით.

2024 წლის 25 დეკემბერს AZAL-ის ავიაკომპანიის Embraer E190, რომელიც აზერბაიჯანისკენ მიფრინავდა, აქტაუში ჩამოვარდა. დაიღუპა 38 ადამიანი, 29 კი გადარჩა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მომხდარში რუსეთი დაადანაშაულა. მოგვიანებით, ვლადიმირ პუტინმა ბოდიში მოიხადა ინციდენტის გამო, რომელიც რუსეთის საჰაერო სივრცეში მოხდა.

1 ივლისს აზერბაიჯანულმა მედიამ გამოაქვეყნა რუსი საჰაერო თავდაცვის კაპიტნის განმარტებითი წერილი, სადაც ის აღიარებდა AZAL-ის თვითმფრინავის ჩამოგდების ბრძანებას.

აღნიშნული ავიაკატასტროფის გამო ბაქოსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობები ამ დრომდე დაძაბულია.

