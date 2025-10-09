ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

9 ოქტომბერი, 2025 •
“საერთაშორისო ინსტიტუტები საქართველოს მიკერძოებულ პოზიციას ატარებენ” – აფხაზური მხარე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ოდისეი ბიგვავამ კომენტარი გააკეთა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე.

„გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში რეზოლუციის –‘თანამშრომლობა საქართველოსთან’ – მიღება და მასთან დაკავშირებული დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელთა განცხადებები წარმოადგენს დიდი ხნის განმავლობაში ჩამოყალიბებული პოლიტიკური სპექტაკლის ნაწილს, რომელიც მიმართულია აფხაზეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის დისკრედიტაციისკენ. კიდევ ერთხელ ვხედავთ, როგორ იყენებენ საერთაშორისო ინსტიტუტებს საქართველოს ერთმხრივი და მიკერძოებული პოზიციის გასატარებლად. რეზოლუციაში გამოყენებული ტერმინები – ‘ოკუპაცია’, ‘უკანონო სამხედრო კონტროლი’ არანაირ კავშირში არ არის რეალობასთან და ამახინჯებს ისტორიულ, პოლიტიკურ და იურიდიულ ვითარებას,“ – ნათქვამია ბიგვავას კომენტარში.

მისივე თქმით, “აფხაზეთი არის სუვერენული სახელმწიფო, რომლის დამოუკიდებლობის უფლება განისაზღვრა ხალხის თავისუფალი ნების შედეგად”.

“რუსეთი, როგორც ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი ორმხრივი სახელმწიფოთაშორისი ხელშეკრულებების საფუძველზე, წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის სუბიექტს, რომელიც აფხაზეთს ლეგიტიმურ მხარდაჭერას უწევს.

„ადამიანის უფლებათა დარღვევების“ თაობაზე გამოთქმული შეშფოთება და „საერთაშორისო დამკვირვებლების დაშვების“ მოთხოვნა პოლიტიკური ზეწოლის იარაღია. ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის, მაგრამ მხოლოდ თანასწორობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის პირობებში  და არა იმათი დიქტატით, ვინც თვალს ხუჭავს საქართველოს აგრესიულ პოლიტიკაზე, მათ შორის მის უარყოფაზე ხელი მოაწეროს ძალის გამოუყენებლობის იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმებას”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“სინდისი მაწუხებდა” – რატიანის სიტყვა სასამართლოში, სადაც მას 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს 09.10.2025
ComCom-მა „ფორმულა“ და 3 რადიო გააფრთხილა და უცხოური ძალისგან დაფინანსების შეწყვეტა დაავალა 09.10.2025
ლაითურის ციხეს ქალთა განყოფილება დაემატა – მინისტრის ბრძანება 09.10.2025
დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე 09.10.2025
პუტინმა აღიარა, რომ აზერბაიჯანული თვითმფრინავი რუსეთმა ჩამოაგდო 09.10.2025
“საერთაშორისო ინსტიტუტები საქართველოს მიკერძოებულ პოზიციას ატარებენ” – აფხაზური მხარე 09.10.2025
სომხეთის ტერიტორიაზე ვერ იარსებებს ‘ზანგეზურის დერეფანი’ – ერევანი 09.10.2025
ლუკაშენკომ კობახიძეს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა 09.10.2025
