Starbucks სომხეთში ქსელის გახსნას განიხილავს

8 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“არმენპრესის” ცნობით, სომხეთის ეკონომიკის მინისტრი გევორგ პაპოიანი 8 ოქტომბერს Starbucks–Alshaya Group Eurasia-ის ვიცე-პრეზიდენტ ფიგენ ილგაზის და უძრავი ქონების დირექტორს ,ხანზადე კუგს შეხვდა, რათა განეხილათ Starbucks-ის სომხეთის ბაზარზე შესვლის შესაძლებლობები.

შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ანუშიკ ავეტიანი და Enterprise Armenia-ს აღმასრულებელი დირექტორი გოარ აბაჯიანი.

როგორც Armenpress ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, შეხვედრისას სტუმრებმა მოკლედ წარადგინეს Starbucks-ის მისია, აღნიშნეს, რომ ეს უდიდესი ქსელი ამჟამად წარმოდგენილია დაახლოებით 86 ქვეყანაში, აქვს 40 000-ზე მეტი ყავის სახლი და დაინტერესებულია რეგიონში საქმიანობის გაფართოებით.

შემდგომში მხარეებმა განიხილეს სომხეთის ყავის ინდუსტრიის განვითარების შესაძლებლობები, მათ შორის არსებული პოტენციალი, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების გზები, ყავის მოხმარების ბაზრის თავისებურებები და მისი ზრდის ტენდენციები.

გევორგ პაპოიანის განცხადებით: „მაღალი ხარისხის საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვა სომხეთის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და თქვენს ვიზიტს ჩვენ ამ მიმართულებით მრავლისმომცველ ნაბიჯად ვაფასებთ. სომხეთი სთავაზობს სტაბილურ, ღია და რეფორმებზე ორიენტირებულ ბიზნესგარემოს, რომელიც დაფუძნებულია ახალგაზრდა და მაღალგანათლებულ კადრებზე, ტურიზმის მუდმივ ზრდაზე და დინამიკურად განვითარებულ, კონკურენტუნარიან სამომხმარებლო ბაზარზე.“

შეხვედრის ბოლოს მინისტრმა გამოთქვა მზადყოფნა კომპანიის წარმომადგენლობის მხარდაჭერისთვის სომხეთის ბაზარზე და განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყანაში ტურისტული ნაკადების ზრდაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს

ODIHR საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, პატივი სცეს მშვიდობიანი შეკრებისა და ადამიანის უფლებებს

პროკურატურამ 4 ოქტომბრის საქმეზე 13 პირს ბრალი წარუდგინა

კაცს, რომელსაც პოლიციელის დაჭრას ედავებიან, პატიმრობა შეუფარდეს

