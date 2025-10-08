ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

8 ოქტომბერი, 2025 •
აფხაზეთში საბრძოლო წვრთნები მიმდინარეობს – მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური მედიის ცნობით, “აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების ნაწილებისა და ქვედანაყოფების 2025 წლის სასწავლო მომზადების გეგმის შესაბამისად, 7–18 ოქტომბრის პერიოდში ტარდება არტილერიის ნაწილების საველე წვრთნები საბრძოლო სროლით”

როგორც სწავლების ხელმძღვანელმა, პოლკოვნიკმა ანდრეი ლიუბოვსკიმ განაცხადა: „სწავლების მიზანია ქვედანაყოფების საბრძოლო თანხმობისა და საველე მომზადების სრულყოფა იმისათვის, რომ შეძლონ სხვადასხვა ამოცანის შესრულება  სხვადასხვა ტიპის ბრძოლაში. ასევე, მეთაურების პრაქტიკული უნარების ამაღლება ქვედანაყოფების განთავსების უზრუნველყოფის, საბრძოლო მოქმედებების ორგანიზებისა და მათი საბრძოლო უზრუნველყოფის, არტილერიის ქვედანაყოფებისა და მათი ცეცხლის უწყვეტი მართვის, აგრეთვე საერთო სამხედრო ქვედანაყოფებთან ურთიერთქმედების ორგანიზებისა და შენარჩუნების მიმართულებით.“

საველე წვრთნებში, რომლებიც ტარდება საერთო-სამხედრო პოლიგონ „ცაბალში“,  მედიის ცნობთვე, მონაწილეობენ აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების არტილერიის ნაწილები და ქვედანაყოფები.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პროკურატურამ 4 ოქტომბრის საქმეზე 13 პირს ბრალი წარუდგინა

კაცს, რომელსაც პოლიციელის დაჭრას ედავებიან, პატიმრობა შეუფარდეს

პაატა ბურჭულაძის სიტყვა სასამართლოში

22 წლის კატერინა დემეტრაშვილი ჩეხეთის პარლამენტის წევრი გახდა

