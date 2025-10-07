4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, კიდევ ერთი პირი, ნ.ს დააკავეს.
„სამართალდამცველები აგრძელებენ შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს, დანაშაულის ჩამდენი სხვა პირების იდენტიფიცირებისა და მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მიცემის მიზნით“, – ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე, 222-ე, 225-ე და 187-ე მუხლებით მიმდინარეობს.
ცოტა ხნით ადრე შსს-მ გაავრცელა ინფორმაცია 4 ადამიანის დაკავების შესახებ. 13 ადამიანი დააკავეს გუშინ, 6 ოქტომბერს. ამ დროისათვის აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით, ჯამში დაკავებულია 23 ადამიანი.