7 ოქტომბერი, 2025 •
კაცს, რომელმაც პოლიციელი დანით დაჭრა, 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

34 წლის მალხაზ გიგუაშვილს, რომელსაც პატრულ-ინსპექტორის დაჭრას ედავებიან, ბრალი უკვე წარუდგინეს. მას 16-დან 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

“შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 5 ოქტომბერს, თბილისში, ქეთევან დედოფლის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბრალდებულმა პოლიციის თანამშრომელს, პატრულ -ინსპექტორს, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, სიცოცხლის მოსპობის მიზნით, კისრის არეში ჭრილობა მიაყენა.

ბრალდებულმა განზრახვის სისრულეში მოყვანა ვერ შეძლო, შემთხვევის ადგილზე მყოფი სხვა პოლიციელების მხრიდან დანაშაულის აღკვეთისა და დაზარალებულისთვის აღმოჩენილი დროული სამედიცინო დახმარების გამო”, – წერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

გამოძიება გრძელდება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-353-ე პრიმა მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს პოლიციელის სიცოცხლის მოსპობის მცდელობას მის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით.

პროკურატურა სასამართლოსგან მოითხოვს, ბრალდებულს პატიმრობა შეეფარდოს. აღკვეთის ღონისძიების განსაზღვრისთვის სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სავარაუდოდ, დღეს, 7 ოქტომბერს დაინიშნება.

ინციდენტს, რომლის შემდეგაც პოლიციელი დაიჭრა, თავად ბრალდებული იღებდა. მას საკუთარ ფეისბუქ-გვერდზე პირდაპირი ეთერი ჰქონდა ჩართული. ვიდეოში ჩანს, რომ გიგუაშვილი პოლიციამ შემოწმების მიზნით გააჩერა. შემოწმების პარალელურად, მას პატრულ-ინსპექტორებმა რამდენჯერმე სთხოვეს, მანქანის ძრავა ჩაექრო, თუმცა გიგუაშვილი მათ არ ემორჩილებოდა. რამდენიმეწუთიანი კამათის შემდეგ ერთ-ერთმა პოლიციელმა მანქანის კარი გააღო და გიგუაშვილის ძალით გადმოყვანა სცადა.

“ეგ ძალადობაა, ბატონო, არ შეიძლება” – ისმის ვიდეოში გიგუაშვილის ხმა, შემდეგ კი აგრძელებს – “მე მაქვს უფლება, დავიცვა თავი”.

ამის შემდეგ კამერა ტრიალდება და ისმის პოლიციელების შეძახილები – “დანა, დანა” – და კამერა ითიშება.

გიგუაშვილის ფეისბუქგვერდზე გამოქვეყნებული ვიდეოების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, შსს-ს უნდა სცოდნოდა, რომ ის მანქანით არაერთ დანას ატარებდა. მის ძველ ვიდეოებში ჩანს, რომ  სხვა პატრულ-ინსპექტორებთან აქამდეც ჰქონდა რამდენიმე ინციდენტი – არ ემორჩილებოდა მათ მითითებებს და ამ ყველაფერს ლაივში იღებდა. ბოლო რამდენიმე დღეში გიგუშვილმა რამდენჯერმე ჩართო ფეისბუქ-ლაივი, სადაც მისი და პოლიციელების კომუნიკაცია ჩანს.

ერთ-ერთ ვიდეო დაახლოებით 10 წუთს გრძელდება. მთელი ამ ხნის განმავლობაში გიგუაშვილს თბილისის შემოსასვლელში, მაგისტრალზე მოსდევს საპატრულო პოლიციის მანქანა, საიდანაც პოლიციელები მოუწოდებენ, გააჩეროს მანქანა. თუმცა ის არ ემორჩილება.

“გვერდზე არ გადავალ, არა, ჩემს გზაზე მივდივარ და უნდა წავიდე. პრობლემა გაქ?” – უყვირის ის პოლიციელებს მანქანიდან.

ამავე ვიდეოში ის ასახელებს მიზეზს, რის გამოც აღარ ემორჩილება პოლიციას: “შემამოწმა, ყველაფერი წესრიგში მქონდა, ნასვამი არ ვიყავი, დანაზეც გაერკვიენ. რა უნდათ, რა? გაარკვიოს ბატონმა მამუკა მდინარაძემ და ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა”.

უფრო ადრე ჩართულ ფეისბუქ-ლაივში ჩანს, რომ მას პოლიცია აჩერებს, შემდეგ კი მანქანაში, სავარძლებს შორის, ხელმისაწვდომ ადგილას დადებულ ორ დანას პოულობს. გიგუაშვილი არც ამ შემთხვევაში ემორჩილება პოლიციელების მოწოდებას ძრავის ჩაქრობის და მანქანიდან გადასვლის შესახებ. კითხვას, რამე კანონსაწინააღმდეგო ხომ არ აქვს, გიგუაშვილი ჯერ უარით პასუხობს, შემდეგ კი ცელოფნის პარკს იღებს, ხსნის და პოლიციელებს აჩვენებს კიდევ მინიმუმ ორ დანას. საბოლოოდ, პოლიციელი მას პირადობის მოწმობასაც უბრუნებს, დანებსაც და უშვებს.

გიგუაშვილის ფეისბუქით ირკვევა, რომ მასსა და პოლიციელებს შორის კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა 3 ოქტომბერს, რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტთან მიმდინარე პროევროპული საპროტესტო აქციის დროს.

გიგუაშვილი თავს “ქართული ოცნების” მხარდამჭერად აიდენტიფიცირებს.

ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ პოსტში ის აქციის მონაწილეებს “აგენტურას” უწოდებს. ის წერს, რომ აქციის მონაწილეებს გამოელაპარაკა, მას შემდეგ კი, რაც შეიგინა, ერთ-ერთმა ქალმა პოლიციას დაუძახა. გიგუაშვილი წერს, რომ პოლიციელებმა მოშორებით გაიყვანეს, გამოკითხვა დაიწყეს და საბუთები მოსთხოვეს, შემდეგ კი ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. გიგუაშვილი წერს, რომ გაქცევის დროს წაბორძიკდა და ჩანთიდან დანა გადმოუვარდა. პოლიციელებმა ეს შეამჩნიეს, გაჩხრიკეს, შემდეგ კი საპატრულო ეკიპაჟის მანქანით გაიყვანეს ტერიტორიიდან და მოშორებით გაუშვეს.

ეს გიგუაშვილის დაკავებამდე რამდენიმე დღით ადრე მომხდარი ინციდენტებია, რომელთა შესახებ ინფორმაცია ბრალდებულის სოციალურ ქსელში მოიპოვება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

