ახალი ამბები

პაატა ბურჭულაძის სიტყვა სასამართლოში

7 ოქტომბერი, 2025 •
პაატა ბურჭულაძის სიტყვა სასამართლოში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის საქალაქო სასამართლოში განცხადება გააკეთა 4 ოქტომბრის აქციის საორგანიზაციო კომიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა, პაატა ბურჭულაძემ.

საოპერო მომღერალმა განაცხადა,  რომ ბრალს არ აღიარებს.

“მინდა ავხსნა.

ისტორიული დღე იყო 4 ოქტომბერი. შეიკრიბა მთელი საქართველო… წარმომადგენლები. ჩავატარეთ ეროვნული კრება. სოფელი არ დარჩა საქართველოში, საიდანაც წარმომადგენელი არ იყო – გალიდან და სამაჩაბლოდან ჩამოვიდნენ. ჩვენ ვფიქრობდით იმას, რომ საქართველო არის გადასარჩენი. მივიღეთ დეკლარაცია. სულ ცოტა ხანი დასჭირდება, როცა კონსტიტუციონალისტები, მეცნიერები დასხდებიან და ამ დღეს აღნიშნავენ, როგორც გამარჯვების ერთ-ერთ დღეს საქართველოს ისტორიაში.

რა მოხდა 4 ოქტომბერს:

რომ არ ვიცოდე ვინ ვარ, პროკურორისთვის რომ გესმინა, ვიფიქრებდი, რომ ვიღაც ტერორისტი ვარ. ქართულ ოცნებას რა უნდა? წარმოაჩინოს, რომ აქ სხედან ტერორისტები?! ვინ დაიჯერებს, რომ მე, ვინც მთელი ცხოვრება ბავშვებს ვეხმარებოდი, [აქციაზე ხალხს] მოვუწოდებდი, მიდით, დაარტყით მოკალით… თუ დაიჯერებთ, დაიჯერეთ.

ყოველთვის ვეხმარებოდი ბავშვებს. მათ შორის სხვა ქვეყანაში. ეს ბავშვები [ბადრაგი] ახლა გავიცანი, როგორც შეიძლება ვინმეს მოვუწოდო, დაარტყი.

რომ დავინახე, შეტაკება იწყებოდა, გადავძვერი ჯებირზე, მივედი რობოკოპებთან, ბიჭებო, არ გინდათ. მურათაზი აქეთ აჩერებდა, მე იქით ვაჩერებდი. ამას ეძახიან, რომ ჩვენ მოვუწოდებდით, მიდით და ერთმანეთი დახოცეთ.

ერთხელ მომასხეს სპრეი, მეორედ რომ მომასხეს, გავხდი ცუდად. მომათავსეს საავადმყოფოში. პოლიციის უფროსი შემოვიდა 7 თუ 8 თანმხლები პირით. ხელზე ერთი გადასხმა მაქვს… მერე იტყვით, რატომ არ უყვარს პოლიცია ხალხს. ცოტა ხნის უკან, გამოკითხვა იყო, პატრიარქის მერე მეორე ადგილზე იყო პოლიცია ნდობის რეიტინგში. იკითხეთ აბა რატომ? მე გეტყვით, მაშინ კანონს ემსახურებოდით”, – განაცხადა პაატა ბურჭულაძემ.

საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის, სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის, საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეებზე პაატა ბურჭულაძეს, მურთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძეს, პაატა მანჯგალაძეს და ლაშა ბერიძეს ბრალდება წარუდგინა. მათ 9 წლამდე პატიმრობები ემუქრებათ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Travel eSIM – ნებისმიერი ქსელის მომხმარებლისთვის უფასო წვდომა Google Maps, WhatsApp და Messenger -ზე

როგორ ეძებს რუსეთი „უცხო ქვეყნის აგენტებს“ აფხაზეთში – ჟურნალისტები და ოპოზიცია ზეწოლაზე საუბრობენ

კიდევ ერთხელ ნული თანაგრძნობა ამ ადამიანების მიმართ – კობახიძე უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებზე

4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულია 13 პირი

პაატა ბურჭულაძის სიტყვა სასამართლოში 07.10.2025
პაატა ბურჭულაძის სიტყვა სასამართლოში
ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა უვიზო მიმოსვლის შეჩერების გამარტივებას 07.10.2025
ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა უვიზო მიმოსვლის შეჩერების გამარტივებას
22 წლის კატერინა დემეტრაშვილი ჩეხეთის პარლამენტის წევრი გახდა 07.10.2025
22 წლის კატერინა დემეტრაშვილი ჩეხეთის პარლამენტის წევრი გახდა
კაცს, რომელმაც პოლიციელი დანით დაჭრა, 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება 07.10.2025
კაცს, რომელმაც პოლიციელი დანით დაჭრა, 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება
“მე არ მივიჩნევ თავს რეჟიმის მსხვერპლად, მე მეომარი ვარ” – პოლკოვნიკ ლაშა ბერიძის სიტყვა სასამართლოში 07.10.2025
“მე არ მივიჩნევ თავს რეჟიმის მსხვერპლად, მე მეომარი ვარ” – პოლკოვნიკ ლაშა ბერიძის სიტყვა სასამართლოში
4 ოქტომბრის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებს პატიმრობა შეუფარდეს 07.10.2025
4 ოქტომბრის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებს პატიმრობა შეუფარდეს
პაატა მანჯგალაძის სიტყვა სასამართლოში 07.10.2025
პაატა მანჯგალაძის სიტყვა სასამართლოში
რა თქვა მურთაზ ზოდელავამ სასამართლოში 07.10.2025
რა თქვა მურთაზ ზოდელავამ სასამართლოში