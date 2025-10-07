ახალი ამბები

ბოჭორიშვილი: ელჩები საყვედურისთვის არ დაგვიბარებია

7 ოქტომბერი, 2025 •
ბოჭორიშვილი: ელჩები საყვედურისთვის არ დაგვიბარებია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებთან შეხვედრა გაიმართა.

შეკრების მიზანი, მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, დიპლომატიური კორპუსისთვის არჩევნებთან და 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, მათ შორის მიმდინარე გამოძიებებზე ინფორმაციის მიწოდება იყო.

„ასევე, საუბარი შეეხო გამოხმაურებებს, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის და აქტორების მხრიდან. ხშირ შემთხვევაში, რომლებიც არასწორად ასახავს და ეხმაურება განვითარებულ მოვლენებს, ქმნის მცდარ აღქმებსა და წარმოდგენებს საქართველოსთან დაკავშირებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ობიექტურად იყოს საქართველოში მიმდინარე პროცესები შეფასებული და გაკეთდეს ობიექტური და სამართლიანი განცხადებები“, — განაცხადა ბოჭორიშვილმა.

მისი თქმით, 4 ოქტომბერი ძალიან ნათელი და მზიანი დღე იყო საქართველოში.

„პოლიტიკურადაც მზიანი ამინდი იყო. ის განცხადებები, რომელიც ჩვენ კონკრეტული პირებისგან მოვისმინეთ და რომელიც რამდენიმე ქვეყნის მიერ იყო გაზიარებული, არასწორად ასახავს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. ელჩები საყვედურისთვის არ დაგვიბარებია, ელჩები დავიბარეთ იმისთვის, რომ მიგვეწოდებინა ობიექტური ინფორმაცია“, — განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა.

შეხვედრის პარალელურად „ქართული ოცნების“ ოფისში ელჩებთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართა. „ოცნების“ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ თქვა, რომ საქართველო დასავლელ კრიტიკოსებთან „ცალმხრივი მეგობრობის“ რეჟიმში რჩება და ელჩებს არ აძევებს, რადგან ეს კონტრპროდუქტიული იქნება.

შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირის შეფასება საქართველოში ჩატარებული არჩევნებისა და არჩევნების შემდგომი სიტუაციის შესახებ ნათლად არის გამოხატული ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის, კაია კალასისა და გაფართოების ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებაში.

ნახსენებ განცხადებაში წერია, რომ საქართველოში არჩევნები განსხვავებული აზრის ჩახშობის გარემოში ჩატარდა და მოწოდებულია უსაფუძვლოდ დაკავებულთა გათავისუფლებისკენ.

საქართველოში არჩევნები განსხვავებული აზრის ჩახშობის გარემოში ჩატარდა — კალასი და კოსი

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულია 13 პირი

სავარაუდოდ, აქტივისტი ვახო ფიცხელაური დააკავეს

ვიწყებთ ჩვენს ამომრჩეველთან და არჩეულ დეპუტატებთან ერთად აქტიურ მუშაობას – ლელო

ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ მანდატურების მიერ თავდასხმაზე განგაშის სიგნალი ჩართო

“მე არ მივიჩნევ თავს რეჟიმის მსხვერპლად, მე მეომარი ვარ” – პოლკოვნიკ ლაშა ბერიძის სიტყვა სასამართლოში 07.10.2025
“მე არ მივიჩნევ თავს რეჟიმის მსხვერპლად, მე მეომარი ვარ” – პოლკოვნიკ ლაშა ბერიძის სიტყვა სასამართლოში
4 ოქტომბრის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებს პატიმრობა შეუფარდეს 07.10.2025
4 ოქტომბრის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებს პატიმრობა შეუფარდეს
პაატა მანჯგალაძის სიტყვა სასამართლოში 07.10.2025
პაატა მანჯგალაძის სიტყვა სასამართლოში
რა თქვა მურთაზ ზოდელავამ სასამართლოში 07.10.2025
რა თქვა მურთაზ ზოდელავამ სასამართლოში
ბოჭორიშვილი: ელჩები საყვედურისთვის არ დაგვიბარებია 07.10.2025
ბოჭორიშვილი: ელჩები საყვედურისთვის არ დაგვიბარებია
ირაკლი ნადირაძის სიტყვა სასამართლოში 07.10.2025
ირაკლი ნადირაძის სიტყვა სასამართლოში
“აქვს ჩალურჯებები და სისხლნაჟღენთები” – ადვოკატის თქმით, ვახო ფიცხელაური ძალის გადამეტებით დააკავეს 07.10.2025
“აქვს ჩალურჯებები და სისხლნაჟღენთები” – ადვოკატის თქმით, ვახო ფიცხელაური ძალის გადამეტებით დააკავეს
„ოცნების” განცხადებით, ახლა რომელიმე ელჩის გაძევება კონტრპროდუქტიული იქნება 07.10.2025
„ოცნების” განცხადებით, ახლა რომელიმე ელჩის გაძევება კონტრპროდუქტიული იქნება