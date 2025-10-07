ახალი ამბები

ირაკლი ნადირაძის სიტყვა სასამართლოში

7 ოქტომბერი, 2025
ირაკლი ნადირაძის სიტყვა სასამართლოში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის საქალაქო სასამართლოში განცხადება გააკეთა 4 ოქტომბრის აქციის საორგანიზაციო კომიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა ირაკლი ნადირაძემ.

მან განაცხადა, რომ წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს.

“არასოდეს ჩემს ცხოვრებაში პასუხისმგებლობას არ გავქცევივარ. წარმოდგენილ ბრალს არ ვაღიარებ არცერთ ნაწილში.მედავებიან კონსტიტუციურ დამხობას. თუ ვინმემ თავზე დაიმხო კონსტიტუცია, ეს ბიძინა ივანიშვილია, მიიტაცა ხელისუფლება, არავინ აღიარებს მის ლეგიტიმურობას. განგვიცხადეს, რომ ქვეყანა აღარ მიდიოდა ევროპისკენ. ეს იყო კონსტიტუციური დამხობა და ეგ ბრალი წაუყენეთ ბიძინა ივანიშვილს ბატონო პროკურორებო.

ტიტუშკები და მოძალადეები ჰყავს ბიძინა ივანიშვილს და მის რეჟიმს. გვინახავს მათი ძალადობა, პარტიების ოფისების დარბევა. არცერთი ეს საქმე არ გამოძიებულა და პასუხისგებაში არავინ მიცემულა. ვხედავდით ჟურნალისტებზე ძალადობას. არცერთი ადამიანი გამოკითხულიც კი არ არის.

საქართველო ეკუთვნის ხალხს და ყველა სტრატეგიული შენობაც ეკუთვნის ხალხს. ჩვენ ვხედავთ, რომ შენობებში სხედან ხელისუფლების მიმტაცებელი მაღალჩინოსნები, რომლებიც იმით არიან დაკავებულები, როგორ მოიპარონ და იცხოვრონ ხალხის ხარჯზე, მათ შორის, ამ პოლიციელების ხარჯზე. სტრატეგიული შენობების დაკავებაზეც ბრალი წაუყენეთ ბიძინა ივანიშვილს.

არსად გაქცევას და დამალვას არ ვაპირებ. თუ სადმე ვინმეს უნდა, რომ წავიდეთ, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. პატიმრობას დიდი სიმშვიდით მივიღებ, რადგან რეჟიმს ჰყავს ჩემზე ჭკვიანი, ჩემზე სიმპათიური სინდისის პატიმრები, მადლობა მათ ამ ბრძოლისთვის.

მადლობა ადამიანებს, რომლებიც იბრძვიან ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის. არ ნებდებიან და დარწმუნებული ვარ, მალე გამარჯვება მათ მხარეს იქნება. ამ ქვეყანას აქვს ყველაფერი, რომ შევძლოთ და ვიცხოვროთ უკეთეს საქართველოში. აქ მყოფ ადამიანებს დიდი მადლობა. ძალიან მიყვარხართ. ეს ქვეყანა აუცილებლად იქნება ერთიანი, ძლიერი და ევროპული საქართველო”, – განაცხადა ირაკლი ნადირაძემ სასამართლოში, სადაც მისი პაატა ბურჭულაძის, პაატა მანჯგალაძის, მურთაზ ზოდელავას და ლაშა ბერიძის აღკვეთის ღონისძიების საკითხი წყდება. პროკურატურა საბოლოო განაჩენამდე მათ პატიმრობაში დატოვებას მოითხოვს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“მე არ მივიჩნევ თავს რეჟიმის მსხვერპლად, მე მეომარი ვარ” – პოლკოვნიკ ლაშა ბერიძის სიტყვა სასამართლოში
4 ოქტომბრის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებს პატიმრობა შეუფარდეს
პაატა მანჯგალაძის სიტყვა სასამართლოში
რა თქვა მურთაზ ზოდელავამ სასამართლოში
ბოჭორიშვილი: ელჩები საყვედურისთვის არ დაგვიბარებია
ირაკლი ნადირაძის სიტყვა სასამართლოში
“აქვს ჩალურჯებები და სისხლნაჟღენთები” – ადვოკატის თქმით, ვახო ფიცხელაური ძალის გადამეტებით დააკავეს
„ოცნების” განცხადებით, ახლა რომელიმე ელჩის გაძევება კონტრპროდუქტიული იქნება