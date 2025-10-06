ახალი ამბები

როგორ დავეხმაროთ კაფეს, რომელიც 4 ოქტომბერს დაზარალდა

6 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოქალაქეები სოციალურ ქსელებში სოლიდარობას უცხადებენ და აპირებენ დაეხმარონ კაფეს, რომელიც 4 ოქტომბრის მოვლენებისას დაზარალდა.

საუბარია კაფეზე “ვანილის სახლი”, რომელიც ორბელიანის მოდენაზე მდებარეობს, ფხოვის ქუჩა #3-ში.

როგორც ირკვევა კაფეს ტერასაზე განთავსებული ინვენტარი სრულიად არის განადგურებული  და დამფუძნებელმა ათასობით ლარის ზარალი ნახეს.

მოქალაქეების და პროდასავლური აქციების პროტესტის მონაწილეთა ნაწილი სოციალურ ქსელებში მათთვის თანხის შეგროვებას აპირებდა, თუმცა მფლობელმა დიანა ველენგურსკაიამ დაწერა, რომ თანხის ჩარიცხვა საჭირო არ არის და მადლობელი იქნება, თუ მოქალაქეები კაფეში ივლიან და ასე დაეხმარებიან.

“მეგობრებო, ყველას ვერ გპასუხობთ, ვერ გწერთ ფიზიკურად. სიტყვებით ვერ გამოვხატავ ემოციებს ამხელა სითბოს და გულშემატკივრობის საპასუხოდ . უდიდესი მადლობა ყველას, მაგრამ ანგარიშის ნომერს ნუ მთხოვთ. არ მინდა არანაირი ფონდი და ჩარიცხვები, დიდი მადლობა. ვერ მივიღებ ამ დახმარებას… ჩვენთვის უდიდესი მხარდაჭერა იქნება, თუ გვესტუმრებით ჩვენი კერძების დასაგემოვნებლად, რომელთა შექმნაზე ჩვენმა საოცარმა მასტერშეფმა ირაკლი მაკასარაშვილმა იზრუნა, ასევე უდიდესი შრომა და ენერგია ჩავდეთ მთელმა გუნდმა… მთავარია შიდა სივრცე გადარჩა, და როგორღაც გამოვძვრებით… თქვენი მხარდაჭერით ისევ წინ წავალთ და მჯერა თავიდან შევიძენთ ტერასის ინვენტარს”, – დაწერა კაფეს მფლობელმა.

მისამართი:

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ამ წუთიდან ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს — პაატა ბურჭულაძის სიტყვა თავისუფლების მოედანზე

“რადიო თავისუფლების” ინფორმაციით, თამარ ტალიაშვილი აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტში დაიბარეს

“ლელოში” ეხმაურებიან პროსახელისუფლებო მედიების ცნობებს მათი კანდიდატების მიერ პარტიის დატოვებაზე

დარწმუნებული ვარ, ღარიბაშვილი, როგორც პატიოსანი კაცი, საკადრო შეცდომებს გულწრფელად ნანობს – ნაცვლიშვილი

