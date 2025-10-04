ახალი ამბები

5 ოქტომბერი, 2025 •
“ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს” – მურთაზ ზოდელავას ბოლო კომენტარი დაკავებამდე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მურთაზ ზოდელავა პარლამენტთან, იმ დროს დააკავეს, როცა ჟურნალისტებს პირდაპირ ეთერში ესაუბრებოდა. იმ დროისთვის უკვე ცნობილი იყო, რომ პოლიცია მისული იყო კლინიკა “ჰელსიკორში” – იქ, სადაც აქციიდან გადაიყვანა პაატა ბურჭულაძე სასწრაფო დახმარებამ. ამიტომ, ზოდელავა ეკოდა დაკავებას და ჟურნალისტებს ეუბნებოდა, რომ უნდოდა მოესწრო რაღაცების თქმა.

მან ისაუბრა დემონსტრაციის ორგანიზების საშუალებებზე, თქვა, რომ იღებს პასუხისმგებლობას 4 ოქტომბრის აქციაზე და რჩევები მისცა მათ, ვინც გააგრძელებს ბრძოლას.

“შეიძლება ნაკლებად კრეატიულები ვიყავი, ნაკლებად ორგანიზებულები, მაგრამ, გეუბნებით პირდაპირ, რომ დიქტატურაში პროცესების დონორს ვერ იპოვით. სერიოზულ ორგანიზებას ვერ მოახდენთ, იმიტომ, რომ დონორი თქვენთან თუ მოვიდა, ეს ნიშნავს, რომ უნდა გაყიდოთ სამშობლო, ან პრინციპები. სხვანაირად არავინ რესურსს არ ჩადებს, რომ უკეთ ორგანიზდეთ. ეს არის “შაპრგალკა”, რჩევები იმათთვის, ვინც გააგრძელებს ბრძოლას.

აუცილებლად, ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს. ეს ერი შეუძლებელია ვინმემ დაამარცხოს, შეუძლებელია გადატეხოს. შეიძლება დაგვთრგუნონ, დაგვპრესონ, მაგრამ არ დავიმტვრევით. ეს ამ ერმა აჩვენა ფანტასტიკურად, დღეს.

მინდა მოვასწრო [თქმა], რომ ორგანიზება რთულია, შეუძლებელიც, იმიტომ, რომ სრული დიქტატურაა. არ დაელაპარაკოთ [ფინანსურ] რესურსიან ხალხს, აზრი არ აქვს, მაგაში დრო არ დახარჯოთ. ეძებეთ თქვენნაირი გულანთებულები, თქვენნაირი ხალხი. იქ მეტი სარგებელი იქნება, მეტი თანადგომა იქნება და მეტ საიდუმლოს შენახვაც იქნება. ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. ენდეთ იმათ, ვისი ნდობის შინაგანი გრძნობაც გაქვთ. თუ რაღაც გკარნახობთ, რომ არ უნდა ენდოთ – არ ენდოთ იმას. არ დანებდეთ, მოკლედ, რა.

ჩვენ ვიყავით ალალი გულით. მე პირადად, ჩემ პასუხისმგებლობას არავის არ გადავაკისრებ, ჩემი პირადი ჯანყი იყო. არ ვნანობ”, – განაცხადა მურთაზ ზოდელავამ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

"ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს" – მურთაზ ზოდელავას ბოლო კომენტარი დაკავებამდე
