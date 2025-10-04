აქციის 6 მონაწილე და 21 სამართალდამცველი გადაიყვანეს საავადმყოფოში – ჯანდაცვის სამინისტრო

ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, 4 ოქტომბრის აქციაზე განვითარებული მოვლენების შედეგად დაშავებული აქციის 6 მონაწილე და 21 სამართალდამცველი გადაიყვანეს სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა სამედიცინო დაწესებულებებში გადაიყვანეს.
სამინისტროს ცნობით, 30-მდე პირს ადგილზე გაუწიეს სამედიცინო დახმარება.
„ჰოსპიტალიზებულ დაშავებულებს სხვადასხვა სახის დაზიანება აღენიშნებათ. ერთ-ერთი პოლიციელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. დაშავებულთა ნაწილს სამედიცინო გამოკვლევები უტარდებათ და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩებიან“ – აცხადებენ ჯანდაცვის სამინისტროში.