შსს 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორებს აფრთხილებს

4 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 4 ოქტომბერს თბილისში დაგეგმილ დემონსტრაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და აქციის ორგანზატორებს მოუწოდებს არ გასცდნენ კანონით დადგენილ ფარგლებს:

“საზოგადოების უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვის მიზნით,  შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი საპოლიციო დანაყოფების თანამშრომლები, მიმდინარე წლის 4 ოქტომბერს, თბილისში დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით, დედაქალაქის მასშტაბით, სხვადასხვა ადგილზე არიან მობილიზებულნი.

მოვუწოდებთ აქციის ორგანიზატორებსა და მონაწილე პირებს, შეკრება-მანიფესტაცია  გამართონ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაემორჩილონ პოლიციელების კანონიერ მოთხოვნას და არ შეუშალონ ხელი სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელებაში.

კანონდარღვევის თითოეულ ფაქტს, პოლიციის მხრიდან შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვება”, – ნათქვამია შსს-ს 4 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში. 

მედიის ინფორმაციით ადმინისტრაციულ შენობებთან სპეცრაზმია მობილიზებული.

4 ოქტომბერს საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იმართება, რომელსაც ბოიკოტს უცხადებს 8 ოპოზიციური პარტია. 

არჩევნების პარალელურად თბილისში მასშტაბური საპროტესტო აქციაა დაგეგმილი.  მოქალაქეები 16.00 საათზე აპირებენ შეკრებას რუსთაველის გამზირზე. დაგეგმილია საპროტესტო მარშიც თსუ-ს პირველი კორპუსიდან პარლამენტის შენობამდე. 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დარწმუნებული ვარ, ღარიბაშვილი, როგორც პატიოსანი კაცი, საკადრო შეცდომებს გულწრფელად ნანობს – ნაცვლიშვილი 04.10.2025
ისანში, სამი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს – შსს 04.10.2025
პაატა ბურჭულაძემ 4 ოქტომბრის აქციის საორგანიზაციო კომიტეტი დაასახელა 04.10.2025
შსს 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორებს აფრთხილებს 04.10.2025
საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები პროტესტის ფონზე იმართება  04.10.2025
მეტეხის ხიდზე სტუდენტებზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ საქმე ჯგუფური ძალადობის მუხლით აღიძრა 03.10.2025
საქართველოს მთავრობის ახალი რეპრესიული კანონების პირველი სამიზნე მედია გახდა — CPJ 03.10.2025
“ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დავაკავეთ” – აფხაზეთის СГБ 03.10.2025
