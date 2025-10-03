ახალი ამბები

მეტეხის ხიდზე სტუდენტებზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ საქმე ჯგუფური ძალადობის მუხლით აღიძრა

3 ოქტომბერი, 2025 •
მეტეხის ხიდზე სტუდენტებზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ საქმე ჯგუფური ძალადობის მუხლით აღიძრა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

3 ოქტომბრის საღამოს, მეტეხის ხიდზე ახალგაზრდებსა და დაუდგენელ პირებს შორის მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ, საქმე ჯგუფური ძალადობის მუხლით აღიძრა. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს.

სტუდენტები მეტეხის ხიდზე განცხადების გასაკეთებლად ემზადებოდნენ, რა დროსაც დაუდგენელ პირებთან დაპირისპირება მოუწიათ. დაშავებულია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იგორ ნარმანია. დაშავებულია ერთი არასრულწლოვანიც. ისინი საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი. მალევე შსს-მ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ერთი პირი იყო დაკავებული. მოგვიანებით კი გაავრცელეს განცხადება, სადაც მიუთითეს, რომ „მოქალაქეებს შორის არსებულ კონფლიქტთან დაკავშირებით“ გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის მუხლით მიმდინარეობს.

„პოლიცია უმოკლეს დროში გამოცხადდა შემთხვევის ადგილზე. სამართალდამცველების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და ტაძრის მსახურ პირებს შორის, მეტეხის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე წარმოიქმნა მცირე კონფლიქტი. ტაძრის მსახურებს გამოესარჩლნენ იქვე მყოფი მოქალაქეები, რის შემდგომაც სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა.

პირველადი ინფორმაციით, ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად, დაზიანებები მიიღეს კონფლიქტში ჩართულმა პირებმა – როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, ასევე ინციდენტში მონაწილე მოქალაქეებმა.

ამ დროისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ მეტეხის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რამდენიმე პირი იდენტიფიცირებულია. მიმდინარეობს გამოკითხვები“, — ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში.

ადგილზე მისულ ნეტგაზეთის რეპორტიორს ინციდენტის შემსწრე სტუდენტმა უთხრა, რომ ბრიფინგისთვის შეკრებილ სტუდენტებს, რომელთაც სურდათ, რომ 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით მიემართათ მოქალაქეებისთვის, „რაღაც შენობიდან 10-15 ტიტუშკა გამოუვარდა“. სტუდენტებმა ბრიფინგი მომხდარის შემდეგ მაინც ჩაატარეს. ნახეთ ვიდეო:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    რის შესახებ ისაუბრეს ფაშინიანმა და ალიევმა კოპენჰაგენში – ერევანი

    მაკრონი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის შეთანხმების სწრაფ ხელმოწერას ელის

    იოსელიანი ციხეში ხაბეიშვილს, ვაშაძეს და ბურჭულაძეს შეხვდა

    კობახიძე მომიტინგეებს „ძალადობის შემთხვევაში“ მრავალწლიანი სასჯელით ემუქრება

    მეტეხის ხიდზე სტუდენტებზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ საქმე ჯგუფური ძალადობის მუხლით აღიძრა 03.10.2025
    მეტეხის ხიდზე სტუდენტებზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ საქმე ჯგუფური ძალადობის მუხლით აღიძრა
    საქართველოს მთავრობის ახალი რეპრესიული კანონების პირველი სამიზნე მედია გახდა — CPJ 03.10.2025
    საქართველოს მთავრობის ახალი რეპრესიული კანონების პირველი სამიზნე მედია გახდა — CPJ
    “ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დავაკავეთ” – აფხაზეთის СГБ 03.10.2025
    “ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დავაკავეთ” – აფხაზეთის СГБ
    არჩევნები საქართველოში მძიმე რეპრესიებისა და ძალადობის რისკის ფონზე ტარდება — Amnesty International 03.10.2025
    არჩევნები საქართველოში მძიმე რეპრესიებისა და ძალადობის რისკის ფონზე ტარდება — Amnesty International
    ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი 03.10.2025
    ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი
    ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო 03.10.2025
    ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო
    მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი 03.10.2025
    მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი
    სასამართლომ ანტიკორუფციულს დაშვება მისცა “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე 03.10.2025
    სასამართლომ ანტიკორუფციულს დაშვება მისცა “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე