“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი

სარკინიგზო გზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ ორ წელს გაგრძელდეს – ამის შესახებ პოლონურ არხ TVP World-თან ინტერვიუში განაცხადა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, არარატ მირზოიანმა.
„თუ სარკინიგზო მიმოსვლაზე ვსაუბრობთ, ექსპერტების შეფასებით, მისი მშენებლობა შეიძლება, მაგალითად, არანაკლებ ორ წელს გაგრძელდეს. თუმცა ჩვენ ძალზედ დაინტერესებული ვართ, რაც შეიძლება მალე მოხდეს მშენებლობა, გახსნა და მიმოსვლის აღდგენა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, რადგან, როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი ბენეფიციარი ვართ. ასევე შეგვიძლია, მაგალითად, მივიღოთ და გავგზავნოთ ტვირთები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის გამოყენებით“, – განაცხადა მირზოიანმა.