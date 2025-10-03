ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

რის შესახებ ისაუბრეს ფაშინიანმა და ალიევმა კოპენჰაგენში – ერევანი

რის შესახებ ისაუბრეს ფაშინიანმა და ალიევმა კოპენჰაგენში – ერევანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„არმენპრესის“ ინფორმაციით, სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის აპარატის ცნობით, კოპენჰაგენში შეხვედრისას ალიევმა და ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნეს, თუ რა მნიშვნელოვანია  ვაშინგტონის მშვიდობის სამიტზე, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ინიციატივით, მიღწეული შეთანხმებები.

“მათ დაადასტურეს მზადყოფნა, განაგრძონ მუშაობა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის შემდგომი განმტკიცების მიმართულებით. სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვეს რეგიონში სატრანსპორტო კომუნიკაციების სარგებელს, განიხილეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის განვითარების და სომხეთის ტერიტორიაზე „TRIPP“-ის პროექტის განხორციელების წინსვლა, ასევე გაცვალეს მოსაზრებები ვაშინგტონის დეკლარაციის განხორციელების ირგვლივ. ამ კონტექსტში,მხარეები მიესალმნენ ეუთოს მინსკის პროცესის და მასთან დაკავშირებული ყველა სტრუქტურის შეწყვეტის შესახებ ერთხმად მიღებულ გადაწყვეტილებას. მხარეებმა ასევე ხაზი გაუსვეს ნდობის განმამტკიცებელი ღონისძიებების შემდგომი განხორციელების აუცილებლობას და შეთანხმდნენ გააგრძელონ კონტაქტები”.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

AgriPreneur Sprint – „საირმეს რეკრეაციული ფერმა“ „კავკასიის უნივერსიტეტთან“ თანამშრომლობით პრეაქსელერაციის პროგრამას იწყებს

არცერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის ფუნქციონირება არ შეფერხდება — ბურჭულაძე

აბსურდული თემაა… 3 წლის წინ განაცხადა ეს და ღერი თმა ჩამოუვარდა? – მურუსიძე ალავიძეზე

არჩევნების წინ პატრონებმა დაუკვეთეს სასამართლოს გაშავება – გვრიტიშვილი ალავიძეზე

ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი 03.10.2025
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო 03.10.2025
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი 03.10.2025
სასამართლომ ანტიკორუფციულს “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე დაშვება მისცა 03.10.2025
TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო 03.10.2025
ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს 03.10.2025
“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი 03.10.2025
წალენჯიხაში, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი ქვეითს დაეჯახა და მიიმალა, ის დააკავეს – პროკურატურა 03.10.2025
