მაკრონი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის შეთანხმების სწრაფ ხელმოწერას ელის

საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ელოდება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის შეთანხმების სწრაფ ხელმოწერას – როგორც აზერბაიჯანულ მედია იუწყება, ამის შესახებ მაკრონმა ჟურნალისტებთან ბრიფინგზე განაცხადა.
„დღეს დილით შევხვდი პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს, ხოლო დღის განმავლობაში – პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. იმედი გვაქვს, რომ წინასწარ ხელმოწერას მოჰყვება სრულფასოვანი მშვიდობის ხელშეკრულების ხელმოწერა, რეგიონში ურთიერთობების სრულფასოვანი დარეგულირებისთვის აუცილებელი ყველა ნაბიჯით“ – განაცხადა მაკრონმა.