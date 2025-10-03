ახალი ამბები

კობახიძე მომიტინგეებს „ძალადობის შემთხვევაში“ მრავალწლიანი სასჯელით ემუქრება

3 ოქტომბერი, 2025 •
კობახიძე მომიტინგეებს „ძალადობის შემთხვევაში“ მრავალწლიანი სასჯელით ემუქრება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ 4 ოქტომბერს დაანონსებული აქციის მიზანი არაკონსტიტუციურია და ნებისმიერი „ძალადობრივი აქტის“ ჩამდენი იმაზე მკაცრად დაისჯება, ვიდრე შარშანდელი პროტესტის მონაწილეები.

კობახიძემ საქართველოს მოქალაქეებს სთხოვა, ხმა მისცენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში.

„რადიკალურმა პოლიტიკურმა ძალებმა ხვალ დააანონსეს მიტინგი, რომლის გაცხადებული მიზანია, დაამხონ ან ძალადობით შეცვალონ საქართველოს კონსტიტუციური წყობილება. ამ მიტინგის ორგანიზებაზე პასუხისმგებლობა აიღეს ან მის გაცხადებულ მიზანს მხარდაჭერა გამოუცხადეს „ნაციონალურმა მოძრაობამ“, „ახალმა“, „ლელომ“ და რამდენიმე შედარებით მცირე პოლიტიკურმა პარტიამ. მიტინგსა და მის მიზანს მხარდაჭერა გამოუცხადეს მთელმა რიგმა რადიკალურმა და ექსტრემისტულმა ორგანიზაციებმა და დაჯგუფებებმა, რომელთა უდიდესი ნაწილი უცხოური წყაროებიდან ფინანსდება. თავისთავად ცხადია, რომ მიტინგის მიზანი არა მხოლოდ არაკონსტიტუციურია, არამედ მისი აღსრულების ნებისმიერ მცდელობასაც სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაცია შეიძლება მიეცეს“, – განაცხადა კობახიძემ.

მისივე თქმით, მიტინგის წინასწარ გაცხადებული მიზნიდან გამომდინარე, მისი მონაწილეების მხრიდან განხორციელებულ ნებისმიერ ძალადობრივ აქტს მიესადაგება სისხლის სამართლის კოდექსის იმაზე მკაცრი მუხლები, ვიდრე „შარშანდელი მიტინგების დროს გამოვლენილ მოძალადეებს შეეფარდათ“.

„შესაბამისად, თუ ამ უკანასკნელთ შარშან განხორციელებული ძალადობრივი აქტების გამო 2-დან 4.5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ, ხვალ, ძალადობრივი დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, შეფარდებული სასჯელი ბევრად უფრო მკაცრი შეიძლება იყოს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ პასუხისგებაში მიეცა ერთ-ერთი პირი, რომელმაც საარჩევნო უბნების დარბევის მუქარის შემცველი ვიდეომიმართვა გაავრცელა. ყველას მინდა შევახსენო, რომ ამ კატეგორიის დანაშაულისთვის სისხლის სამართლის კოდექსი 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს“, — განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

მან თქვა, რომ არავის ურჩევს, გარისკოს და დაუპირისპირდეს სახელმწიფო სისტემას და კანონს, რადგან „ნებისმიერ ძალადობას უმკაცრესი კანონისმიერი პასუხი გაეცემა“.

კობახიძემ მოუწოდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას და გაერთიანებას, ქმედითად გაემიჯნონ შეკრებას, რომლის მიზანი „საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლაა“.

„თუ საუბრობენ სიურპრიზებზე, ნებისმიერ პატარა სიურპრიზს დახვდება ჩვენი დიდი სიურპრიზი“, — განაცხადა კობახიძემ და დასძინა, რომ ძალადობაში მონაწილეობა ითვალისწინებს „მრავალწლიან სასჯელს“.

„გამოვიყენებთ მაქსიმალურ ძალას, რაც დასჭირდება კანონის დაცვას“, — განაცხადა კობახიძემ.

ამავდროულად, ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ სამართალდამცველებს „ძალიან მკაცრი მითითებები“ მიეცათ, რომ უნდა იყოს გამოყენებული პროპორციული ძალა.

კობახიძეს ჰკითხეს მოძალადე პოლიციელებზე, რომელთაგან არცერთი დასჯილა.

„ნება მიბოძეთ, დღეს აქცენტს გავაკეთებ მხოლოდ მოძალადე პოტენციურ მომიტინგეებზე და მათ იდენტიფიცირებაზე“, — თქვა კობახიძემ.

ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც კობახიძე 4 ოქტომბრის შეკრების მონაწილეებს, კანონდარღვევის შემთხვევაში, იმაზე მკაცრი სასჯელით ემუქრება, ვიდრე 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციის მონაწილეების მიმართ დადგა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

AgriPreneur Sprint – „საირმეს რეკრეაციული ფერმა“ „კავკასიის უნივერსიტეტთან“ თანამშრომლობით პრეაქსელერაციის პროგრამას იწყებს

არცერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის ფუნქციონირება არ შეფერხდება — ბურჭულაძე

აბსურდული თემაა… 3 წლის წინ განაცხადა ეს და ღერი თმა ჩამოუვარდა? – მურუსიძე ალავიძეზე

არჩევნების წინ პატრონებმა დაუკვეთეს სასამართლოს გაშავება – გვრიტიშვილი ალავიძეზე

ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი 03.10.2025
ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო 03.10.2025
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი 03.10.2025
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი
სასამართლომ ანტიკორუფციულს “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე დაშვება მისცა 03.10.2025
სასამართლომ ანტიკორუფციულს “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე დაშვება მისცა
TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო 03.10.2025
TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო
ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს 03.10.2025
ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს
“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი 03.10.2025
“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი
წალენჯიხაში, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი ქვეითს დაეჯახა და მიიმალა, ის დააკავეს – პროკურატურა 03.10.2025
წალენჯიხაში, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი ქვეითს დაეჯახა და მიიმალა, ის დააკავეს – პროკურატურა