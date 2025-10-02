ექსპრეს ლომბარდში ოქროსა და ვერცხლის შეფასება კვლავ გაიზარდა!

„ექსპრეს ლომბარდი“ აცხადებს, რომ 2 ოქტომბრიდან მომხმარებლები ოქროსა და ვერცხლის უზრუნველყოფით სესხის აღებისას კიდევ უფრო მაღალ შეფასებას მიიღებენ. ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებლებს შესაძლებლობა ეძლევათ, საკუთარი ძვირფასეულობის სანაცვლოდ მეტი ფინანსური სარგებელი მიიღონ.
კომპანია განაგრძობს მომხმარებელზე ზრუნვას და მათთვის ბაზარზე კონკურენტული პირობების შეთავაზებას.
აღსანიშნავია, რომ გაზრდილი შეფასებით სარგებლობა შეუძლიათ მათაც, ვისაც უკვე აქვს აქტიური სესხი. მომხმარებლებს შეუძლიათ, მობრძანდნენ ნებისმიერ ფილიალში, მოითხოვონ ნივთის ხელახალი შეფასება და სხვაობა თანხის სახით ადგილზევე გაიტანონ.
„ჩვენი მიზანი მარტივია – მომხმარებელმა მიიღოს მაქსიმუმი საკუთარი აქტივიდან. ამიტომ, მუდმივად ვცდილობთ, ბაზარზე კონკურენტული და სამართლიანი შეფასება შევთავაზოთ,“ – აცხადებენ „ექსპრეს ლომბარდში“.
შეამოწმეთ განახლებული ფასები სახლიდან გაუსვლელად
იმისათვის, რომ პროცესი კიდევ უფრო გამჭვირვალე და კომფორტული იყოს, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია „ექსპრეს ლომბარდის“ ვებგვერდზე, ონლაინ კალკულატორის დახმარებით, მარტივად და სწრაფად გამოთვალოს, რა თანხის მიღებას შეძლებს.
ონლაინ კალკულატორი: https://expresslombard.ge/ka/lombardi
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ექსპრეს ლომბარდის უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით ან დაუკავშირდით ცხელ ხაზს: 032 2 39 39 39 | *3939
ფილიალების მისამართები: https://expresslombard.ge/ka/misamartebi