ექსპრეს ლომბარდში ოქროსა და ვერცხლის შეფასება კვლავ გაიზარდა!

2 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ექსპრეს ლომბარდი“ აცხადებს, რომ 2 ოქტომბრიდან მომხმარებლები ოქროსა და ვერცხლის უზრუნველყოფით სესხის აღებისას კიდევ უფრო მაღალ შეფასებას მიიღებენ. ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებლებს შესაძლებლობა ეძლევათ, საკუთარი ძვირფასეულობის სანაცვლოდ მეტი ფინანსური სარგებელი მიიღონ.

კომპანია განაგრძობს მომხმარებელზე ზრუნვას და მათთვის ბაზარზე კონკურენტული პირობების შეთავაზებას.

აღსანიშნავია, რომ გაზრდილი შეფასებით სარგებლობა შეუძლიათ მათაც, ვისაც უკვე აქვს აქტიური სესხი. მომხმარებლებს შეუძლიათ, მობრძანდნენ ნებისმიერ ფილიალში, მოითხოვონ ნივთის ხელახალი შეფასება და სხვაობა თანხის სახით ადგილზევე გაიტანონ.

„ჩვენი მიზანი მარტივია – მომხმარებელმა მიიღოს მაქსიმუმი საკუთარი აქტივიდან. ამიტომ, მუდმივად ვცდილობთ, ბაზარზე კონკურენტული და სამართლიანი შეფასება შევთავაზოთ,“ – აცხადებენ „ექსპრეს ლომბარდში“.

შეამოწმეთ განახლებული ფასები სახლიდან გაუსვლელად

იმისათვის, რომ პროცესი კიდევ უფრო გამჭვირვალე და კომფორტული იყოს, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია „ექსპრეს ლომბარდის“ ვებგვერდზე, ონლაინ კალკულატორის დახმარებით, მარტივად და სწრაფად გამოთვალოს, რა თანხის მიღებას შეძლებს.

ონლაინ კალკულატორი: https://expresslombard.ge/ka/lombardi

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ექსპრეს ლომბარდის უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით ან დაუკავშირდით ცხელ ხაზს: 032 2 39 39 39 | *3939

ფილიალების მისამართები: https://expresslombard.ge/ka/misamartebi

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სამწუხარო იქნება, თუ კიდევ აღმოჩნდება სხვა ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი კორუფციაში გარეული – მდინარაძე

მერიამ ბურჭულაძეს 4 ოქტომბერს 4-ის ნაცვლად ერთი სცენის მონტაჟის უფლება მისცა

არასრულწლოვან გოგოზე ადევნებისა და იძულებითი სისტემური კომუნიკაციისთვის პოლიციელი დააკავეს – “საფარი”

სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა

„თეგეტა მოტორსმა“ მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისის დანერგვისთვის THE BIZZ Awards-ის ჯილდო მიიღო 02.10.2025
საქართველოში დემოკრატიის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშაა – PACE-ს რეზოლუციის პროექტი 02.10.2025
მედიის წარმომადგენლებს თბილისის სასამართლოს შენობაში ძალადობრივად ესხმიან თავს – მედიის ადვოკატირების კოალიცია 02.10.2025
„მთავარია გჯეროდეს“ – ნიკა გეგენავას AI გზა ცნობისმოყვარეობიდან გამარჯვებამდე 02.10.2025
ექსპრეს ლომბარდში ოქროსა და ვერცხლის შეფასება კვლავ გაიზარდა! 02.10.2025
მოსამართლე მანანა გერგაულმა ანტიკორუფციულს არ დაუკმაყოფილა ჩვენს ანგარიშებზე წვდომის მოთხოვნა – აქტივიტები 02.10.2025
ირაკლი კობახიძე კოპენჰაგენში, EPC-ის შეხვედრაში მონაწილეობს 02.10.2025
გერმანიის საგარეოში საქართველოს წარმომადგენელი დაიბარეს 02.10.2025
