1 ოქტომბერი, 2025 •
არასრულწლოვან გოგოზე ადევნებისა და იძულებითი სისტემური კომუნიკაციისთვის პოლიციელი დააკავეს – “საფარი”
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქალთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის, “საფარის” ინფორმაციით, დააკავეს პოლიციელი, რომელსაც არასრულწლოვანზე ადევნებას ედავებიან.

ორგანიზაციის ცნობით, დაზარალებულმა არასრულწლოვანმა მათ მიმართა მიმდინარე წლის ივლისში და შეატყობინა, რომ პოლიციელი მასთან სისტემურად ცდილობდა კომუნიკაციას, მათ შორის, მისი ნების საწინააღმდეგოდ  ფიზიკურად ეხებოდა. საქმეზე მუშაობა დაიწყო “საფარის” იურისტმა, მარი ვარამაშვილმა. მისი ჩართულობით ჩატარდა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, რომლის შემდეგაც პოლიციელს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა.

“პოლიციელის ქმედების გამო, ბავშვს ცხოვრების სტილის შეცვლა მოუწია – ის ვეღარ დადიოდა იმ ადგილებში, სადაც მოძალადესთან შეხვედრა იყო მოსალოდნელი. პოლიციელმა იცოდა მსხვერპლის არასრულწლოვანების შესახებ და, ასევე, გოგოს გაცხადებული ჰქონდა, რომ ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია მისთვის არასასურველი იყო”, – ვკითხულობთ ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულ სამართალდამცველს 2-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

